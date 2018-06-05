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Retirement: Target-date funds easier for investors
Published: June 5, 2018 - 7:12 PM | Updated: June 5, 2018 - 7:21 PM
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By Stan Choe

Associated Press

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