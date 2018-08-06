Rite Aid cuts fiscal 2019 forecast with buyout vote looming

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Published: August 6, 2018 - 2:40 PM | Updated: August 6, 2018 - 2:41 PM
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By Tom Murphy

Associated Press

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