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Road to homeownership gets rockier this spring as rates rise
Published: April 18, 2018 - 6:46 PM
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By Alex Veiga
Associated Press
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