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Robots break new ground in construction industry
Published: March 19, 2018 - 7:02 PM | Updated: March 19, 2018 - 8:01 PM
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By Terence Chea
Associated Press
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