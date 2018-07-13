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Security: You might want to wrap your car key fob in foil
Published: July 13, 2018 - 7:06 PM | Updated: July 13, 2018 - 8:00 PM
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By Phoebe Wall Howard

Detroit Free Press

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