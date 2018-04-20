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Self-driving electric shuttle buses to begin at University of Michigan
Published: April 20, 2018 - 7:57 PM
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By Mark Phelan
Detroit Free Press
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