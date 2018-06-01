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Sip and ship: Tourists can now send distillery whiskey home
Published: June 1, 2018 - 7:26 PM
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By Bruce Schreiner

Associated Press

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