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Soybean acres to exceed corn for the first time in 35 years
Published: March 29, 2018 - 7:23 PM
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By David Pitt
Associated Press
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