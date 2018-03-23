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Stocks tumble on trade fears; S&P has worst week in 2 years
Published: March 23, 2018 - 6:30 PM
By Marley Jay
Associated Press
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