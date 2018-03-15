Surge in airline hiring boosts interest in aspiring pilots

Published: March 15, 2018 - 7:01 PM | Updated: March 15, 2018 - 7:39 PM
By David Koenig
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5EQUxMQVM6IE1ham9yIFUuUy4gYWlybGluZXMgYXJlIGhpcmluZyBwaWxvdHMgYXQgYSByYXRlIG5vdCBzZWVuIHNpbmNlIGJlZm9yZSA5LzExLCBhbmQgdGhhdCBpcyBlbmNvdXJhZ2luZyBtb3JlIHlvdW5nIHBlb3BsZSB0byBjb25zaWRlciBhIGNhcmVlciBpbiB0aGUgY29ja3BpdC48L3A+CjxwPkhpcmluZyBpcyBsaWtlbHkgdG8gcmVtYWluIGJyaXNrIGZvciB5ZWFycy4gU21hbGxlciBhaXJsaW5lcyBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhcmUgc3RydWdnbGluZyB3aXRoIGEgc2hvcnRhZ2UgdGhhdCB3aWxsIGNvbnRpbnVlIGFzIHRoZXkgbG9zZSBwaWxvdHMgdG8gdGhlIGJpZ2dlciBjYXJyaWVycywgd2hpY2ggaW4gdHVybiB3aWxsIG5lZWQgdG8gcmVwbGFjZSB0aG91c2FuZHMgb2YgcmV0aXJpbmcgcGlsb3RzIG92ZXIgdGhlIG5leHQgZmV3IHllYXJzLjwvcD4KPHA+QWlyY3JhZnQgbWFrZXIgQm9laW5nIHByZWRpY3RzIHRoYXQgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgd2lsbCBuZWVkIDExNywwMDAgbmV3IHBpbG90cyBieSAyMDM2LiBKdXN0IGEgZGVjYWRlIGFnbyB0aG91c2FuZHMgb2YgcGlsb3RzIHdlcmUgZnVybG91Z2hlZCBhbmQgc29tZSBhYmFuZG9uZWQgdGhlIHByb2Zlc3Npb24uPC9wPgo8cD5UaGUgc2hvcnRhZ2UgaGFzIGJlZW4gZmVsdCBtb3N0IGtlZW5seSBhdCByZWdpb25hbCBjYXJyaWVycyB3aGVyZSBtYW55IHBpbG90cyBzdGFydCB0aGVpciBhaXJsaW5lIGNhcmVlcnMuPC9wPgo8cD5MYXN0IHN1bW1lciwgQWxhc2thIEFpcmxpbmVzIHN1YnNpZGlhcnkgSG9yaXpvbiBBaXIgY2FuY2VsZWQgbW9yZSB0aGFuIDMwMCBmbGlnaHRzIG92ZXIgdHdvIG1vbnRocyBmb3IgbGFjayBvZiBwaWxvdHMuIFJlcHVibGljIEFpcndheXMgZmlsZWQgZm9yIGJhbmtydXB0Y3kgcHJvdGVjdGlvbiBpbiAyMDE2LCBjaXRpbmcgYSBwaWxvdCBzaG9ydGFnZSB0aGF0IGZvcmNlZCBpdCB0byBncm91bmQgZmxpZ2h0cy48L3A+CjxwPk1hbnkgcmVnaW9uYWwgY2FycmllcnMgZmx5IHNtYWxsZXIgcGxhbmVzIGZvciBBbWVyaWNhbiBFYWdsZSwgRGVsdGEgQ29ubmVjdGlvbiBhbmQgVW5pdGVkIEV4cHJlc3MuIFNpZ25pbmcgYm9udXNlcyBhbmQgaGlnaGVyIHBheSBoYXZlIGhlbHBlZCB0aGVtIGhpcmUgbW9yZSB0aGFuIDE3LDAwMCBwaWxvdHMgaW4gdGhlIHBhc3QgZm91ciB5ZWFycywgYnV0IHRoYXQgb25seSByZXBsYWNlZCB0aG9zZSB3aG8gbW92ZWQgdXAgdG8gdGhlIG1ham9yIGNhcnJpZXJzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIFJlZ2lvbmFsIEFpcmxpbmUgQXNzb2NpYXRpb24uPC9wPgo8cD5EZW1hbmQgYXQgdGhlIG1ham9yIGFpcmxpbmVzIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGdyb3cgYXMgdGhvdXNhbmRzIG9mIHBpbG90cyBhdCBBbWVyaWNhbiwgRGVsdGEsIFVuaXRlZCBhbmQgU291dGh3ZXN0IGhpdCB0aGUgVS5TLiBtYW5kYXRvcnkgcGlsb3QtcmV0aXJlbWVudCBhZ2Ugb2YgNjUgaW4gdGhlIG5leHQgc2V2ZXJhbCB5ZWFycy48L3A+CjxwPkFtZXJpY2FuIEFpcmxpbmVzIENFTyBEb3VnIFBhcmtlciBiZWxpZXZlcyB0aGUgaW5kdXN0cnkgd2lsbCBjb3BlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0Vjb25vbWljcyBpcyBnb2luZyB0byB0YWtlIGNhcmUgb2YgdGhpcywgYW5kIEkgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgaXMgaGFwcGVuaW5nIG5vdywmIzgyMjE7IFBhcmtlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIFtmbGlnaHRdIHNjaG9vbHMgYXJlIHN0YXJ0aW5nIHRvIGZpbGwgdXAgd2l0aCBwZW9wbGUgd2hvIHJlYWxpemUsICYjODIxNjtJZiBJIGNhbiBnZXQgbXlzZWxmIHRvIDEsNTAwIGhvdXJzIFt0aGUgbWluaW11bSBmbGlnaHQgaG91cnMgbmVlZGVkIHRvIGdldCBhbiBhaXJsaW5lLXBpbG90IGxpY2Vuc2VdLCBJIGNhbiBiZSBhc3N1cmVkIG9mIGEgY2FyZWVyIGFzIGEgcGlsb3QuJiM4MjE3OyBUaGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHNvbWV0aGluZyBwZW9wbGUgY291bGQgY29udmluY2UgdGhlbXNlbHZlcyBvZiBmcm9tIDkvMTEgb24gdW50aWwgbm93LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlBpbG90IGhpcmluZyBub3NlZGl2ZWQgYWZ0ZXIgdGhlIFNlcHQuIDExLCAyMDAxIHRlcnJvciBhdHRhY2tzIHRoYXQgbGVkIHRvIGEgZGVjbGluZSBpbiB0cmF2ZWwsIGFuZCBhZ2FpbiBkdXJpbmcgdGhlIGdsb2JhbCBmaW5hbmNpYWwgY3Jpc2lzIGluIDIwMDgtMjAwOS4gTWFqb3IgVS5TLiBhaXJsaW5lcyBoaXJlZCBvbmx5IDMwIHBpbG90cyBpbiAyMDA5LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gRnV0dXJlICZhbXA7IEFjdGl2ZSBQaWxvdCBBZHZpc29ycywgYSBjYXJlZXItY291bnNlbGluZyBidXNpbmVzcyBmb3IgcGlsb3RzLjwvcD4KPHA+VGhlIGpvYiBtYXJrZXQgZGlkbiYjODIxNzt0IHBpY2sgdXAgc2lnbmlmaWNhbnRseSB1bnRpbCBhcm91bmQgMjAxNC4gTGFzdCB5ZWFyIDEwIG9mIHRoZSBsYXJnZXN0IFUuUy4gcGFzc2VuZ2VyIGFuZCBjYXJnbyBhaXJsaW5lcyBoaXJlZCA0LDk4OCBwaWxvdHMsIHRoZSBtb3N0IHNpbmNlIDIwMDAgd2hlbiB0aGV5IGhpcmVkIDUsMTA1LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgdGhlIGJlc3Qgc2VsbGVycyYjODIxNzsgbWFya2V0IEkgaGF2ZSBzZWVuIGluIHRoZSBsYXN0IDQ1IHllYXJzIG9mIG1vbml0b3JpbmcgYWlybGluZSBwaWxvdCBoaXJpbmcsJiM4MjIxOyBzYWlkIExvdWlzIFNtaXRoLCBhIHJldGlyZWQgYWlybGluZSBwaWxvdCB3aG8gcnVucyB0aGUgcGlsb3QtY291bnNlbGluZyBvdXRmaXQuPC9wPgo8cD5TbWl0aCBzYWlkIGZvcnVtcyBmb3IgYXNwaXJpbmcgcGlsb3RzIHRoYXQgb25jZSBkcmV3IGEgY291cGxlIGRvemVuIHBlb3BsZSBub3cgc29tZXRpbWVzIGF0dHJhY3QgbW9yZSB0aGFuIDE1MC4gU29tZSBob3BlIHRvIG1ha2UgYSBtaWQtY2FyZWVyIGNoYW5nZSwgd2hpY2ggd2FzIHJhcmUganVzdCBhIGZldyB5ZWFycyBhZ28uPC9wPgo8cD5BYXJvbiBMdWRvbWlyc2tpLCAzMSwgaXMgb25lIG9mIHRob3NlIGNhcmVlci1jaGFuZ2Vycy4gVGhlIEFzYnVyeSBQYXJrLCBOLkouLCBuYXRpdmUgc2FpZCBoZSBhbHdheXMgd2FudGVkIHRvIGJlIGEgcGlsb3QgYnV0IHN0dWRpZWQgYnVzaW5lc3MgaW5zdGVhZCBiZWNhdXNlIHRoZSBibGVhayBqb2Igb3Bwb3J0dW5pdGllcyBmb3IgcGlsb3RzIGluIHRoZSB5ZWFycyBhZnRlciA5LzExIGRpZG4mIzgyMTc7dCBqdXN0aWZ5IHRoZSBjb3N0IG9mIHNjaG9vbCBhbmQgZmxpZ2h0IHRyYWluaW5nLiBBZnRlciBjb2xsZWdlLCBoZSBzdGFydGVkIGFuIG9ubGluZSBtYXJrZXRpbmcgYnVzaW5lc3MuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7WWVhciBhZnRlciB5ZWFyLCBJIGZvdW5kIG15c2VsZiBsZXNzIGFuZCBsZXNzIHNhdGlzZmllZCB3aXRoIG15IHdvcmssJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBzdGFydGVkIHRoaW5raW5nIGFib3V0IHdoYXQga2luZCBvZiBjYXJlZXIgd291bGQgcmVhbGx5IGxlYWQgbWUgdG8gZmVlbGluZyBmdWxmaWxsZWQgYW5kIGFjY29tcGxpc2hlZCwgYW5kIEkga2VwdCBjb21pbmcgYmFjayB0byBhdmlhdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5MdWRvbWlyc2tpIGRpZCBzb21lIGZyZXNoIHJlc2VhcmNoIGFuZCBsZWFybmVkIHRoYXQgcGlsb3RzIHdlcmUgYmFjayBpbiBkZW1hbmQgJiM4MjEyOyBhbmQgbW9yZSB3b3VsZCBiZSByZXRpcmluZyBpbiB0aGUgbmV4dCBmZXcgeWVhcnMuIEhlIHF1aXQgaGlzIGpvYiBhbmQgd2VudCB0byBmbGlnaHQgc2Nob29sLiBOb3cgaGUgaXMgd29ya2luZyBhcyBhIGZsaWdodCBpbnN0cnVjdG9yIHRvIGdhaW4gdGhlIHJlcXVpcmVkIGZseWluZyB0aW1lIGZvciBhbiBhaXJsaW5lIHBpbG90LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgY2FuIGludGVydmlldyBmb3IgYW5kIGV2ZW4gYWNjZXB0IGEgY29uZGl0aW9uYWwgbGV0dGVyIG9mIGVtcGxveW1lbnQgYW5kIGtub3cgSSBoYXZlIG15IGRyZWFtIGpvYiBsaW5lZCB1cCBmb3IgbWUgd2hlbiBJJiM4MjE3O20gcmVhZHksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)