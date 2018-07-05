Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Survey: U.S. employers added 177,000 jobs in June
Published: July 5, 2018 - 6:27 PM
Full Screen Linked Image

By Josh Boak

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Survey: U.S. employers added 177,000 jobs in June Updated July 5th, 2018 6:27 PM
Apple, Facebook disagree on how to stop fake news as midterms loom July 4th, 2018 6:40 PM
China says it is ‘fully prepared’ if trade war kicks off this week July 3rd, 2018 9:27 PM
U.S. stocks finish lower in light trading ahead of holiday July 3rd, 2018 7:18 PM

THE LATEST

Things to Do, July 6: Falls Downtown Friday; Logic; Star-Spangled Spectacular; Hudson fireworks; JukeBox Heroes Updated July 5th, 2018 6:28 PM
Enjoy the brief cool break — heat expected to return to Akron on Sunday Updated July 5th, 2018 6:25 PM
Highland High School student and her 13-year-old brother killed while walking along Michigan road Updated July 5th, 2018 4:04 PM
Scandal-plagued EPA Administrator Pruitt resigns Today July 5th, 2018 5:11 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal