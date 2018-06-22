Betty Lin-Fisher: Free credit freezes coming nationwide by Sept. 21

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGVyZSYjODIxNztzIGdvb2QgbmV3cyBvbiB0aGUgaG9yaXpvbiBmb3IgY3JlZGl0IGZyZWV6ZXMuPC9wPgo8cD5UaGFua3MgdG8gYSBuZXcgZmVkZXJhbCBsYXcgdGhhdCB3aWxsIGdvIGludG8gZWZmZWN0IGJ5IFNlcHQuIDIxLCBhbGwgdGhyZWUgY3JlZGl0IGJ1cmVhdXMgd2lsbCBoYXZlIHRvIG9mZmVyIGNyZWRpdCBmcmVlemVzIGFuZCBsaWZ0cyBmb3IgZnJlZS4gVGhlIGNvc3RzIHZhcnkgYnkgc3RhdGUuIEluIE9oaW8sIGl0IGNvc3RzIHVzICQ1IHBlciBjcmVkaXQgYnVyZWF1IHRvIHBsYWNlIG9yIGxpZnQgYSBmcmVlemUuPC9wPgo8cD5JbiB0aGUgc2hvcnQtdGVybSwgb25seSBFcXVpZmF4IGlzIGN1cnJlbnRseSBvZmZlcmluZyBmcmVlIGNyZWRpdCBmcmVlemVzIGFuZCBsaWZ0cy4gKFRyYW5zVW5pb24gZG9lcyBub3QgY2hhcmdlIHRvIGxpZnQgZnJlZXplcywgYnV0IGl0IGRvZXMgY2hhcmdlIHRvIHBsYWNlIHRoZSBmcmVlemUuKSBFcXVpZmF4IHdhc24mIzgyMTc7dCBvZmZlcmluZyBmcmVlIGNyZWRpdCBmcmVlemVzIGFuZCBsaWZ0cyBvdXQgb2Yga2luZG5lc3MuIFRoZXkgd2VyZSB0aGUgY3JlZGl0IGJ1cmVhdSB0aGF0IGhhZCB0aGUgbWFzc2l2ZSBkYXRhIGJyZWFjaCBsYXN0IFNlcHRlbWJlci4gTW9yZSB0aGFuIDE0NS41IG1pbGxpb24gcGVvcGxlIGluIHRoZSBVLlMuIG9yIGhhbGYgdGhlIGNvdW50cnksIHdlcmUgYWZmZWN0ZWQgYnkgdGhlIGJyZWFjaC48L3A+CjxwPkFuIEVxdWlmYXggc3Bva2VzbWFuIGNvbmZpcm1lZCB0aGF0IHRoZSBjcmVkaXQgYnVyZWF1LCB3aGljaCBoYWQgZXh0ZW5kZWQgaXRzIGZyZWUgY3JlZGl0IGZyZWV6ZSBhbmQgbGlmdHMgdGhyb3VnaCBKdW5lIDMwLCBpcyBub3cgZ29pbmcgdG8gZXh0ZW5kIHRoZSBmcmVlIHNlcnZpY2UgdW50aWwgaXQgYmVjb21lcyBsYXcgaW4gU2VwdGVtYmVyLjwvcD4KPHA+VGhpcyBpcyBhbGwgdmVyeSBnb29kIG5ld3MgJiM4MjEyOyBhbmQgbG9uZyBvdmVyZHVlLiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGV4Y2VsbGVudCBuZXdzIGZvciBjb25zdW1lcnMsJiM4MjIxOyBFdmEgVmVsYXNxdWV6LCBwcmVzaWRlbnQgYW5kIENFTyBvZiB0aGUgU2FuIERpZWdvLWJhc2VkIElkZW50aXR5IFRoZWZ0IFJlc291cmNlIENlbnRlciwgc2FpZCBpbiBhIHJlY2VudCBwaG9uZSBpbnRlcnZpZXcuICYjODIyMDtJdCByZW1vdmVzIG9uZSBtb3JlIHJvYWRibG9jayBvciBiYXJyaWVyIGZvciBwZW9wbGUgdG8gdGFrZSBjb250cm9sIG9mIHRoZWlyIGlkZW50aXR5IGFuZCBwcmFjdGljZSB0aG9zZSBnb29kIGlkZW50aXR5IGh5Z2llbmUgaGFiaXRzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkNvbnN1bWVyIGFkdm9jYXRlcyBoYXZlIGxvbmcgc2FpZCBpdCB3YXMgbm90IGZhaXIgdG8gbWFrZSBwZW9wbGUgcGF5IGZvciB0aGUgcmlnaHQgdG8gcHJvdGVjdCB0aGVpciBvd24gZmluYW5jaWFsIGlkZW50aXRpZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2hpbGUgaXQgbWF5IHNlZW0gdGhpcyBoYXBwZW5lZCBmYXN0IGluIHRoZSB3YWtlIG9mIHRoZSBFcXVpZmF4IGJyZWFjaCwgSSBjYW4gYXNzdXJlIHlvdSB0aGF0IGFkdm9jYXRlcyBhbGwgb3ZlciB0aGUgY291bnRyeSBoYXZlIGJlZW4gd29ya2luZyBvbiB0aGlzIGZvciBhIGxvbmcgdGltZSwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIGJpZyB3aW4gZm9yIGNvbnN1bWVycy4gSXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCBjaG9pY2VzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkEgY3JlZGl0IGZyZWV6ZSBpcyBub3QgbmVjZXNzYXJpbHkgZm9yIGV2ZXJ5b25lLCBzYWlkIFZlbGFzcXVlei4gU29tZSBwZW9wbGUgc2l0ZSB0aGUgaW5jb252ZW5pZW5jZSBmYWN0b3IuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNztsbCBsZXQgdGhlbSBtYWtlIHRoYXQganVkZ21lbnQgY2FsbCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IGlmIHBlb3BsZSB3YW50IHRvIHRha2UgdGhhdCBwcm9hY3RpdmUgc3RlcCwgbm90IGJlaW5nIGFibGUgdG8gYWZmb3JkIGl0IHNob3VsZCBub3QgYmUgdGhlIHJlYXNvbi4gV2hldGhlciBwZW9wbGUgdGFrZSBhZHZhbnRhZ2Ugb2YgdGhpcyBvciBub3QsIHRoZXkgaGF2ZSB0aGUgY2hvaWNlIHRvIGRvIHNvIGFuZCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBiYXNlZCBvbiBlY29ub21pY3MuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGRlbGF5IGluIGltcGxlbWVudGF0aW9uIG9mIHRoZSBsYXcgaXMgcGFydGlhbGx5IHRvIGdpdmUgdGhlIGNyZWRpdCBidXJlYXVzIHRpbWUgdG8gZ2V0IHRoZWlyIHN5c3RlbXMgcmVhZHkgZm9yIHRoZSBmcmVlIGNyZWRpdCBmcmVlemUgYW5kIGxpZnRzLCBzYWlkIFN1c2FuIEdyYW50LCBkaXJlY3RvciBvZiBjb25zdW1lciBwcm90ZWN0aW9uIGFuZCBwcml2YWN5IGZvciB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiwgRC5DLi1iYXNlZCBDb25zdW1lciBGZWRlcmF0aW9uIG9mIEFtZXJpY2EuPC9wPgo8cD5CdXQgR3JhbnQgc2FpZCB0aGF0IGhlciBhZ2VuY3kgd2lsbCBiZSAmIzgyMjA7d2F0Y2hpbmcgY2FyZWZ1bGx5IHRvIHNlZSBob3cgdGhleSBhY3R1YWxseSB3b3JrIGFuZCB3aGV0aGVyIHRoZXJlIGFyZSBhbnkgdW5uZWNlc3Nhcnkgb2JzdGFjbGVzIHBsYWNlZCBpbiBjb25zdW1lcnMmIzgyMTc7IHdheSB0byBlaXRoZXIgZnJlZXplIHRoZWlyIGZpbGVzIG9yIGxpZnQgdGhlIGZyZWV6ZXMgd2hlbiB0aGV5IG5lZWQgdGhlbS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5SZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgZm9yIHRoZSB0aHJlZSBjcmVkaXQgYnVyZWF1cyBkaXJlY3RlZCBxdWVzdGlvbnMgdG8gdGhlIENvbnN1bWVyIERhdGEgSW5kdXN0cnkgQXNzb2NpYXRpb24gKENESUEpLCBvciBuYXRpb25hbCBpbmR1c3RyeSB0cmFkZSBvcmdhbml6YXRpb24uPC9wPgo8cD5DRElBJiM4MjE3O3MgUHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8gRnJhbmNpcyBDcmVpZ2h0b24gc2FpZCwgJiM4MjIwO1dlIGFyZSBwbGVhc2VkIHRvIG5vdGUgdGhlIGVuYWN0bWVudCBvZiB0aGUgRWNvbm9taWMgR3Jvd3RoLCBSZWd1bGF0b3J5IFJlbGllZiBhbmQgQ29uc3VtZXIgUHJvdGVjdGlvbiBBY3QsIHdoaWNoIHdpbGwgaGVscCBjb25zdW1lcnMgYnkgaW1wcm92aW5nIHRoZSBlY29ub215IGFuZCBhc3Npc3RpbmcgaW4gdGhlIGZpZ2h0IGFnYWluc3QgaWRlbnRpdHkgdGhlZnQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Q3JlaWdodG9uIHNhaWQgRXF1aWZheCwgRXhwZXJpYW4gYW5kIFRyYW5zVW5pb24gd2lsbCBiZSBjb21wbGlhbnQgYnkgU2VwdC4gMjEuIFRoZSBDRElBIGRvZXMgbm90IHJ1biB0aGUgam9pbnQgd2Vic2l0ZSB1c2VkIHRvIHByb3ZpZGUgdGhlIG9uZSBmcmVlIGNyZWRpdCByZXBvcnQgcGVyIGNvbnN1bWVyIHBlciB5ZWFyIChhbHNvIGEgZmVkZXJhbCBsYXcpLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFubnVhbGNyZWRpdHJlcG9ydC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFubnVhbGNyZWRpdHJlcG9ydC5jb208L2E+LCBzbyBDcmVpZ2h0b24gY291bGQgbm90IGFuc3dlciB3aGV0aGVyIGNvbnN1bWVycyBjb3VsZCBnZXQgdGhlaXIgZnJlZSBjcmVkaXQgcmVwb3J0IGFuZCBmcmVlIGNyZWRpdCBmcmVlemUgb24gdGhlIHNhbWUgc2l0ZS4gT3RoZXJ3aXNlLCBjb25zdW1lcnMgd2lsbCBuZWVkIHRvIGdvIHRvIGFsbCB0aHJlZSBidXJlYXUmIzgyMTc7cyBzaXRlcyBvciBjb250YWN0IHRoZSBidXJlYXVzIGluZGl2aWR1YWxseSB0byBwbGFjZSBvciBsaWZ0IHRoZSBjcmVkaXQgZnJlZXplcyB3aGVuIGl0IGJlY29tZXMgbGF3LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XaGF0JiM4MjE3O3MgYSBjcmVkaXQgZnJlZXplPzwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+Q3JlZGl0IGZyZWV6ZXMgYXJlIGEgcHJvYWN0aXZlIHdheSBmb3IgY29uc3VtZXJzIHRvIHByb3RlY3QgdGhlaXIgZmluYW5jaWFsIGlkZW50aXRpZXMsIGVzcGVjaWFsbHkgaW4gbGlnaHQgb2YgdGhlIG1hc3NpdmUgZGF0YSBicmVhY2hlcyB0aGF0IGFyZSBhbGwgYXJvdW5kIHVzLjwvcD4KPHA+VGhlIGJlc3QgYW5hbG9neSBJIGNhbiBnaXZlIGlzIGl0IGlzIGxvY2tpbmcgYWxsIG9mIHRoZSBkb29ycyB0byB5b3VyIGhvdXNlLiBZb3Ugd291bGRuJiM4MjE3O3QgZ28gdG8gc2xlZXAgb3IgbGVhdmUgeW91ciBob3VzZSB3aXRoIG9ubHkgeW91ciBmcm9udCBkb29yIGxvY2tlZCwgYnV0IGxlYXZlIHRoZSBzaWRlIG9yIGJhY2sgZG9vciB1bmxvY2tlZCwgd291bGQgeW91PzwvcD4KPHA+V2hhdCBhIGNyZWRpdCBmcmVlemUgZG9lcyBpcyBsb2NrIHlvdXIgY3JlZGl0IGZyb20gZXZlcnlvbmUgJiM4MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgeW91ICYjODIxMjsgd2l0aG91dCB0aGUgcHJvcGVyIGtleS4gVGhhdCBtZWFucyB0aGF0IGlmIGFuIGlkZW50aXR5IHRoaWVmIHdhbnRzIHRvIHRyeSB0byB0YWtlIHlvdXIgbmFtZSB0byB1c2UgeW91ciBnb29kIGNyZWRpdCwgdGhlIGNyZWRpdG9ycyB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBhbGxvd2VkIHRvIGdyYW50IHRoZSB0aGllZiBjcmVkaXQgd2l0aG91dCB5b3VyIHBlcm1pc3Npb24uPC9wPgo8cD5JdCBpcyBlYXN5IHRvICYjODIyMDtsaWZ0JiM4MjIxOyBvciAmIzgyMjA7dGhhdyYjODIyMTsgeW91ciBmcmVlemUsIGJ1dCB0YWtlcyBzb21lIHBsYW5uaW5nLiBXaGVuIHlvdSBwbGFjZSB5b3VyIGZyZWV6ZSwgeW91IGVzdGFibGlzaCBhIFBJTiBudW1iZXIgdG8gdXNlIHdoZW4geW91IGdvIG9ubGluZSBvciBjYWxsIHRoZSBjcmVkaXQgYnVyZWF1IHRvIHRlbXBvcmFyaWx5IG9yIHBlcm1hbmVudGx5IGxpZnQgeW91ciBmcmVlemUuIEZvciBpbnN0YW5jZSwgd2hlbiB3ZSBib3VnaHQgYSBjYXIgbGFzdCB5ZWFyLCBJIGZvdW5kIG91dCB3aGljaCBjcmVkaXQgYnVyZWF1JiM4MjE3O3MgcmVwb3J0IHdvdWxkIGJlIGNoZWNrZWQgYW5kIEkgbGlmdGVkIHRoZSBmcmVlemUgZm9yIGEgZmV3IGRheXMgZm9yICQ1LiA8L3A+CjxwPkhhdmluZyBhIGZyZWV6ZSBkb2VzIG1lYW4geW91IGNhbiYjODIxNzt0IGdldCAmIzgyMjA7aW5zdGFudCYjODIyMTsgY3JlZGl0LCB1bmxlc3MgeW91IGxpZnQgeW91ciBmcmVlemUuPC9wPgo8cD5JIGtub3cgcGVvcGxlIHV0aWxpemUgYm90aCB0aGUgb25saW5lIGFuZCBwaG9uZSBzeXN0ZW1zIHRvIHBsYWNlIG9yIGxpZnQgdGhlaXIgY3JlZGl0IGZyZWV6ZXMuIEkgaGF2ZSBmb3VuZCB0aGUgb25saW5lIHN5c3RlbXMgdG8gYmUgc28gZWFzeSBhbmQgcXVpY2ssIGNvbXBhcmVkIHRvIHRhbGtpbmcgdG8gYW4gYXV0b21hdGVkIHBob25lIHN5c3RlbS48L3A+CjxwPkNyZWRpdCBmcmVlemVzIGRvIG5vdCBhZmZlY3QgeW91ciBjdXJyZW50IGNyZWRpdCwgb25seSB3aGVuIG5ldyBjcmVkaXQgaXMgc291Z2h0LiBTbyB5b3UgY2FuIHN0aWxsIHVzZSB5b3VyIGN1cnJlbnQgY3JlZGl0IGNhcmRzIGFuZCBhY2NvdW50cy48L3A+CjxwPkEgZmV3IG90aGVyIHBpZWNlcyBvZiB0aGUgbGF3IHRoYXQgd2lsbCBiZW5lZml0IGNvbnN1bWVycyBpbmNsdWRlOjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBUaGUgY3VycmVudCA5MC1kYXkgZnJlZSBmcmF1ZCBhbGVydCB3aWxsIG1vdmUgdG8gYSBvbmUteWVhciBmcmVlIGZyYXVkIGFsZXJ0LiBTb21lIGFkdm9jYXRlcyBzYXkgdGhlIGZyYXVkIGFsZXJ0LCB3aGljaCBpcyBhIHBlcnNvbmFsIHN0YXRlbWVudCBvbiB5b3VyIGNyZWRpdCByZXBvcnQgc2F5aW5nIHlvdSBtYXkgYmUgdGhlIHZpY3RpbSBvZiBpZGVudGl0eSB0aGVmdCBvciBhIGRhdGEgYnJlYWNoIGFuZCB5b3Ugd2FudCBwb3RlbnRpYWwgY3JlZGl0b3JzIHRvIGJlIHdhcnkgb2YgZ3JhbnRpbmcgbmV3IGNyZWRpdCwgaXMgd29ydGh3aGlsZS4gUGVyc29uYWxseSwgSSBhbSBub3QgYSBmYW4gb2YgdGhlIGZyYXVkIGFsZXJ0cyBiZWNhdXNlIGNyZWRpdG9ycyBtYXkgbm90IHNlZSB0aGUgc3RhdGVtZW50IGFuZCBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHByZXZlbnQgbmV3IGNyZWRpdC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgVGhlIGxhdyBhbHNvIGFsbG93cyBwYXJlbnRzIHRvIGZyZWV6ZSBjcmVkaXQgZm9yIGEgbWlub3IgY2hpbGQgdXAgdG8gYWdlIDE2LiBDdXJyZW50bHksIGNyZWRpdCBidXJlYXVzIHNheSB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IGtub3dpbmdseSBoYXZlIGNyZWRpdCByZXBvcnRzIGZvciBtaW5vcnMgYW5kIHRoZXJlIGFyZSBtYW55IGhvb3BzIChwYXBlcndvcmspIGZvciBwYXJlbnRzIHRvIHBsYWNlIGEgZnJlZXplLiBUaGUgbGF3IGRvZXMgbm90IGFkZHJlc3MgY2hpbGRyZW4gYWdlcyAxNiB0byAxOCwgYW5kIEkgc3RpbGwgYW0gYWR2b2NhdGluZyB0aGF0IHBhcmVudHMgc2hvdWxkIGJlIGFibGUgdG8gZnJlZXplIGNyZWRpdCBmb3IgdGhvc2UgYWdlcy4gSXQmIzgyMTc7cyBub3QgZ29vZCB0byBsZWF2ZSB0aG9zZSBraWRzICYjODIxMjsgb24gdGhlIHZlcmdlIG9mIGFkdWx0aG9vZCAmIzgyMTI7IHVucHJvdGVjdGVkLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5JbmZvcm1hdGlvbjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SGVyZSYjODIxNztzIGhvdyB0byBjb250YWN0IHRoZSBidXJlYXVzOjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtFcXVpZmF4OiA4ODgtMjk4LTAwNDUsIEVxdWlmYXggU2VjdXJpdHkgRnJlZXplLCBQLk8uIEJveCAxMDU3ODgsIEF0bGFudGEsIEdBIDMwMzQ4LTU3ODggb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZXF1aWZheC5jb20vcGVyc29uYWwvY29udGFjdC11cyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHBzOi8vd3d3LmVxdWlmYXguY29tL3BlcnNvbmFsL2NvbnRhY3QtdXM8L2E+PC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0V4cGVyaWFuOiA4ODgtMzk3LTM3NDIsIEV4cGVyaWFuIFNlY3VyaXR5IEZyZWV6ZSwgUC5PLiBCb3ggOTU1NCwgQWxsZW4sIFRYIDc1MDEzIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmV4cGVyaWFuLmNvbS9mcmVlemUvY2VudGVyLmh0bWwiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwczovL3d3dy5leHBlcmlhbi5jb20vZnJlZXplL2NlbnRlci5odG1sPC9hPjwvcD4KPHA+eHBlcmlhbjogODg4LTM5Ny0zNzQyLCBFeHBlcmlhbiBTZWN1cml0eSBGcmVlemUsIFAuTy4gQm94IDk1NTQsIEFsbGVuLCBUWCA3NTAxMyBvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5leHBlcmlhbi5jb20vZnJlZXplL2NlbnRlci5odG1sIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly93d3cuZXhwZXJpYW4uY29tL2ZyZWV6ZS9jZW50ZXIuaHRtbDwvYT48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VHJhbnNVbmlvbjogODg4LTkwOS04ODcyLCBUcmFuc1VuaW9uLCBQLk8uIEJveCAyMDAwLCBDaGVzdGVyLCBQQSAxOTAxNiBvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy50cmFuc3VuaW9uLmNvbS9zZWN1cml0eWZyZWV6ZSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHBzOi8vd3d3LnRyYW5zdW5pb24uY29tL3NlY3VyaXR5ZnJlZXplPC9hPjwvcD4KPHA+Q29uc3VtZXIgY29sdW1uaXN0IEJldHR5IExpbi1GaXNoZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgQGJsaW5maXNoZXJBQkogb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKPC9hPiBhbmQgc2VlIGFsbCBoZXIgc3RvcmllcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5IiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eTwvYT48L3A+Cg==