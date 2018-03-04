Ohio.com / Business / Taking Action / Betty Lin-Fisher: Here’s how to get the SCO for natural gas, shop for electricity (updated monthly with SCO pricing)
Published: March 4, 2018 - 2:07 AM | Updated: March 4, 2018 - 2:07 PM
By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist
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