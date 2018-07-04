Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Apple, Facebook disagree on how to stop fake news as midterms loom
Published: July 4, 2018 - 6:40 PM

By Riley Griffin

Bloomberg News

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Apple, Facebook disagree on how to stop fake news as midterms loom Updated July 4th, 2018 6:40 PM
China says it is ‘fully prepared’ if trade war kicks off this week July 3rd, 2018 9:27 PM
U.S. stocks finish lower in light trading ahead of holiday July 3rd, 2018 7:18 PM
What’s new for Amazon’s Prime Day? Deals at Whole Foods July 3rd, 2018 7:08 PM

THE LATEST

HIV patient sues state over rule to use only CVS for needed drugs Updated July 4th, 2018 7:14 PM
Apple, Facebook disagree on how to stop fake news as midterms loom Updated July 4th, 2018 6:40 PM
Things to Do, July 5: Paisley and Williams Jr.; Numbers Band, other free concerts; ‘Lego Batman’ Updated July 4th, 2018 6:31 PM
Akron bar owner sues police, alleging excessive force and defamation Updated July 4th, 2018 6:21 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal