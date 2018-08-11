Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Bans don’t seem to lessen reach of InfoWars’ Alex Jones
Published: August 11, 2018 - 8:42 PM

By Sebastian Herrera
and Nicole Cobler

Austin American-Statesman

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Bans don’t seem to lessen reach of InfoWars’ Alex Jones August 11th, 2018 8:42 PM
Tesla CEO Musk taunts investors on Twitter August 11th, 2018 6:17 PM
These best-selling cars and SUVs are about to get safer August 10th, 2018 8:10 PM
Tech giants still stumbling in the social world they created August 10th, 2018 7:24 PM

THE LATEST

Leonard Paul’s decision to spurn Pistons for hometown Cavaliers likely cost him spot in NBA in 1973 August 11th, 2018 9:24 PM
Bans don’t seem to lessen reach of InfoWars’ Alex Jones August 11th, 2018 8:42 PM
Akron man shot dead after killing wife, leading police on manhunt, police say August 11th, 2018 7:39 PM
Things to Do, Aug. 12: Yo-Yo Ma; Akron Symphony; Psychedelic Furs; Happy Together Tour August 11th, 2018 6:19 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal