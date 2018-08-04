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Facebook opens up on vote meddling, but is the shift real?
Published: August 4, 2018 - 7:28 PM

By Barbara Ortutay

Associated Press

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