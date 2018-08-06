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Facebook removes Alex Jones pages for hate, bullying
Published: August 6, 2018 - 2:11 PM
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By Barbara Ortutay

Associated Press

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