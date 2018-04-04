Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Up to 87M affected in Facebook scandal, more than thought
Published: April 4, 2018 - 3:49 PM
Full Screen Linked Image
Barbara Ortutay
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

RubberDucks: First baseman Bobby Bradley enters 2018 season fit with help from wife Updated April 4th, 2018 4:00 PM
Up to 87M affected in Facebook scandal, more than thought Updated April 4th, 2018 3:49 PM
Tyronn Lue to return to coach Cavaliers Thursday against Wizards Today April 4th, 2018 4:01 PM
Unknown number of former Summa job applicants part of national data breach Today April 4th, 2018 3:37 PM

THE LATEST

Mother: Teen charged in stepfather shooting was defending self Updated April 4th, 2018 5:00 PM
Police investigate reports of ‘zombie’ raccoons in Northeast Ohio Updated April 4th, 2018 4:20 PM
Records: Deputies warned Ohio news photographer who was shot about tactics Updated April 4th, 2018 4:00 PM
Trump to sign order sending National Guard to Mexican border Today April 4th, 2018 4:19 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal