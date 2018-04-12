Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
The flip phone is the new protest statement
Published: April 12, 2018 - 7:39 PM | Updated: April 12, 2018 - 7:52 PM
Full Screen Linked Image
By Scott Enman
Tribune Interactive
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Volkswagen replaces CEO Mueller, announces new structure April 12th, 2018 7:52 PM
Report: Many state pension systems have huge funding gaps April 12th, 2018 7:43 PM
Business news briefs, April 13: Monthly SCO increases April 12th, 2018 7:42 PM
The flip phone is the new protest statement April 12th, 2018 7:39 PM

THE LATEST

City believes equipment malfunction did not delay response in deadly Easter fire April 12th, 2018 7:32 PM
Tabloid paid for, spiked, salacious Trump tip April 12th, 2018 7:23 PM
Things to Do, April 13: Stunt Dogs; Slasher Fest; Celebrate Dance; ‘24’ photos; ‘Dogfight’ April 12th, 2018 7:21 PM
Employee ownership conference opens April 27 at Akron/Fairlawn Hilton April 12th, 2018 7:11 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal