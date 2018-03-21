Fed raises key interest rate by a quarter-point

Published: March 21, 2018 - 2:12 PM | Updated: March 21, 2018 - 2:24 PM
Martin Crutsinger
Associated Press
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