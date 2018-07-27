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They said they’d make ammunition and revitalize this small Texas town. Then things got complicated
Published: July 27, 2018 - 3:25 PM
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By Stephanie Lamm
and Jill Cowan

Dallas Morning News

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