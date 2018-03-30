Time running out for FirstEnergy Solutions to repay debt

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In this Oct. 2011 file photo, the cooling tower of the Davis-Besse Nuclear Power Station looms over an adjacent farm in Oak Harbor. (AP Photo/Amy Sancetta)
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The Perry Nuclear Power Plant on the shore of Lake Erie in North Perry is shown in this May 20, 2005 file photo. (AP Photo/Mark Duncan)
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The Davis-Besse Nuclear Power Station on the shore of Lake Erie near Port Clinton is shown in a company photo. (AP Photo/FirstEnergy Nuclear Operating Company)
Beacon Journal/Ohio.com wires
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