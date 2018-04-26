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Tons of legal marijuana leave regulators awash in data
Published: April 26, 2018 - 7:09 PM | Updated: April 26, 2018 - 7:30 PM
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By Andrew Selsky
Associated Press
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