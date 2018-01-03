Ohio.com / Business / Top Stories Business / 18 business topics for Akron to watch in 2018
Published: January 3, 2018 - 10:41 AM | Updated: January 3, 2018 - 2:50 PM
-
Image 1 of 9
-
Image 2 of 9
-
Image 3 of 9
-
Image 4 of 9
-
Image 5 of 9
-
Image 6 of 9
-
Image 7 of 9
-
Image 8 of 9
-
Image 9 of 9
Image 1 of 9
View Gallery
By Betty Lin-Fisher, Jim Mackinnon and Katie Byard
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJlJiM4MjE3O3MgYSBsb29rIGF0IHNvbWUgb2YgdGhlIGhvdHRlc3QgYnVzaW5lc3MgdG9waWNzIGZvciBBa3JvbiBoZWFkaW5nIGludG8gdGhlIG5ldyB5ZWFyLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4xLiBTdW1tYSYjODIxNztzIGNvdXJzZSBjb3JyZWN0aW9uczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+V2hhdCBtYWpvciByb2NrcyBhcmUgbGVmdCBpbiB0aGUgcm9hZCB0byByZWNvdmVyeSBhZnRlciBhIHZlcnkgYnVtcHkgMjAxNz88L3A+CjxwPlRvIHNheSBTdW1tYSBIZWFsdGggaGFkIGEgcm91Z2ggMjAxNyBpcyBwcm9iYWJseSBhbiB1bmRlcnN0YXRlbWVudC48L3A+CjxwPlNpbmNlIERyLiBDbGlmZiBEZXZlbnkgd2FzIGJyb3VnaHQgYWJvYXJkIGluIE1hcmNoIGFzIGludGVyaW0gcHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8sIGhlIGhhcyBwbGVkZ2VkIHRvIHJldHVybiB0aGUgY29sbGFib3JhdGl2ZSBlbnZpcm9ubWVudCBhbW9uZyBwaHlzaWNpYW5zIHRvIHRoZSBob3NwaXRhbCBhbmQgdG8gaGVscCB0dXJuIGFyb3VuZCB0aGUgdHJvdWJsZWQgZmluYW5jaWFsIHNoaXAuPC9wPgo8cD5CeSBOb3ZlbWJlciwgRGV2ZW55IHJlcG9ydGVkIHRoYXQgbG9zc2VzIGluaXRpYWxseSBwcm9qZWN0ZWQgYXMgYSBzdGFnZ2VyaW5nICQ2MCBtaWxsaW9uIHdvdWxkIGJlIGNsb3NlciB0byAkMzUgbWlsbGlvbiBmb3IgdGhlIHllYXIuPC9wPgo8cD5TdGlsbCwgTW9vZHkmIzgyMTc7cyBJbnZlc3RvciBTZXJ2aWNlIGluIE5vdmVtYmVyIGRvd25ncmFkZWQgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBIZWFsdGggY3JlZGl0IHdvcnRoaW5lc3MgYW5kIHJldmlzZWQgdGhlIGhlYWx0aCBzeXN0ZW0mIzgyMTc7cyBmaW5hbmNpYWwgb3V0bG9vayBmcm9tIHN0YWJsZSB0byBuZWdhdGl2ZS48L3A+CjxwPkRldmVueSBzYWlkIGRlc3BpdGUgcnVtb3JzLCB0aGVyZSBoYXZlIGJlZW4gbm8gZGlzY3Vzc2lvbnMgd2l0aCBhbnkgZXh0ZXJuYWwgb3JnYW5pemF0aW9uIGFib3V0IGEgc2FsZSBvZiB0aGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Mi4gR3JvY2VyeSB3YXJzPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgYmF0dGxlIGZvciBsb2NhbCBjb25zdW1lcnMmIzgyMTc7IGZvb2QgZG9sbGFyIGNvbnRpbnVlcy48L3A+CjxwPlRoZSAzNjUgYnkgV2hvbGUgRm9vZHMgMzY1IG9wZW5lZCBsYXRlIGxhc3Qgc3VtbWVyIGluIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgV2FsbGhhdmVuIG5laWdoYm9yaG9vZCAmIzgyMTI7IGFuIGFyZWEgdGhhdCB3YXMgZmFyIGZyb20gc3RhcnZpbmcgZm9yIG9yZ2FuaWMgZ3JvY2VyeSBvcHRpb25zLjwvcD4KPHA+SW4gU3RhcmsgQ291bnR5LCBDaGljYWdvLWJhc2VkIEZyZXNoIFRoeW1lIEZhcm1lcnMgTWFya2V0ICYjODIxMjsgYW5vdGhlciBjaGFpbiBzcGVjaWFsaXppbmcgaW4gbmF0dXJhbCBhbmQgb3JnYW5pYyBmb29kICYjODIxMjsgb3BlbmVkIGEgc2l0ZSBpbiBTZXB0ZW1iZXIgaW4gSmFja3NvbiBUb3duc2hpcC48L3A+CjxwPkFub3RoZXIgZW50cmFudCBpbiB0aGUgb3JnYW5pYy9uYXR1cmFsIGNhdGVnb3J5LCBFYXJ0aCBGYXJlIG9wZW5lZCBpbiBNYXkgaW4gUGxhaW4gVG93bnNoaXAuIFRoZSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBjaGFpbiBvcGVuZWQgYSBzdG9yZSBpbiBGYWlybGF3biBpbiAyMDEwLjwvcD4KPHA+SXMgdGhlcmUgYSBMaWRsIGluIHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24gYXJlYSYjODIxNztzIGZ1dHVyZT8gVGhlIEdlcm1hbiBncm9jZXJ5IGNoYWluLCBzaW1pbGFyIHRvIEFsZGksIHNhaWQgbGFzdCBzdW1tZXIgaXQgd2FudGVkIHRvIG9wZW4gYSBzdG9yZSBpbiBCcm9hZHZpZXcgSGVpZ2h0cy4gQSBjb21wYW55IHNwb2tlc21hbiBoYXMgc2FpZCB0aGUgY29tcGFueSBpcyBsb29raW5nIGF0IHNpdGVzIGFjcm9zcyB0aGUgc3RhdGUuPC9wPgo8cD5NZWFud2hpbGUsIE1laWplciwgYSBmYW1pbHktb3duZWQgY2hhaW4gYmFzZWQgaW4gTWljaGlnYW4sIGlzIGJ1aWxkaW5nIGEgc3RvcmUgaW4gU3RvdywgYW5kIGhhcyBzYWlkIGl0IHdhbnRzIHRvIGJ1aWxkIGEgbG9jYXRpb24gaW4gQnJpbWZpZWxkLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4zLiBQaXBlIGRyZWFtcyBjb21lIHRydWU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkV2ZW4gd2l0aCBzdHJvbmcgbG9jYWwgb3Bwb3NpdGlvbiBhbmQgbGF3c3VpdHMsIHdvcmsgY29udGludWVzIG9uIGJ1aWxkaW5nIHRoZSBOZXh1cyBhbmQgUm92ZXIgbmF0dXJhbCBnYXMgcGlwZWxpbmVzLjwvcD4KPHA+VGhlIHBpcGVsaW5lcyBiZWluZyBidWlsdCB0byB0cmFuc3BvcnQgVXRpY2EgYW5kIE1hcmNlbGx1cyBmcmFja2VkIHNoYWxlIGdhcyB0byBtYXJrZXQgYXJlIG5vdCBmYXIgZnJvbSBiZWNvbWluZyBmdWxseSBvcGVyYXRpb25hbC48L3A+CjxwPkJhcnJpbmcgbGVnYWwgaG9sZHVwcyBvciBvdGhlciB1bmZvcmVzZWVuIGRlbGF5cywgdGhlIFJvdmVyIHBpcGVsaW5lIGNvdWxkIGJlIGNvbXBsZXRlIGluIGVhcmx5IDIwMTggYW5kIHRoZSBOZXh1cyBwcm9qZWN0IGNvdWxkIGJlIGZpbmlzaGVkIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz40LiBTdXJ2aXZvcjogQ2hhcGVsIEhpbGw8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBkZWNsaW5lIG9mIHJldGFpbCBzaG93cyBubyBzaWducyBvZiBzbG93aW5nLCBhbmQgdGhlIG1hbGwmIzgyMTc7cyBsYXN0IHJlbWFpbmluZyBhbmNob3IsIEouQy4gUGVubmV5LCBzZWVtcyB0byBiZSBob2xkaW5nIG9uIGJ5IGEgdGhyZWFkLiBJdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIHR3byB5ZWFycyBvZiBhbiBlbXB0eSBuZXN0IGF0IHRoZSBmb3JtZXIgTWFjeSYjODIxNztzIGFuZCBhcHByb2FjaGluZyBhIHllYXIgc2luY2UgU2VhcnMgZXhpdGVkICYjODIxMjsgd2l0aCBubyBzaWducyBvZiBwZW5kaW5nIG9jY3VwYW5jeSBhdCBlaXRoZXIgc2l0ZS48L3A+CjxwPlRoZSBtYWxsIGhhcyAzMSBlbXB0eSBzdG9yZWZyb250cyBhbmQgNjkgb2NjdXBpZWQgc3BhY2VzLCBpbmNsdWRpbmcgc2V2ZXJhbCBuYXRpb25hbCByZXRhaWxlcnMuPC9wPgo8cD5TdGlsbCwgc2hvcHBlcnMgd29uZGVyOiBIb3cgbXVjaCBsb25nZXIgY2FuIG93bmVyIE1pa2UgS29oYW4gc3RhdmUgb2ZmIFJvbGxpbmcgQWNyZXMmIzgyMTc7IGZhdGU/IEtvaGFuIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7cyB3b3JraW5nIG9uIG1peGVkLXVzZSBpZGVhcyB0byB0cnkgdG8gYnJpbmcgbmV3IHRyYWZmaWMgaW50byB0aGUgbWFsbC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+NS4gU21hcnRwaG9uZSBzdXByZW1hY3k8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkRvZXMgYW55b25lIGJlc2lkZXMgQXBwbGUgYW5kIFNhbXN1bmcgbWFrZSBzbWFydHBob25lcyB0aGVzZSBkYXlzPzwvcD4KPHA+Rmlyc3QgdGhpbmdzIGZpcnN0LCBob3dldmVyLiBEZWFyIEVhc2lseSBPdXRyYWdlZCBPdGhlciBNb2JpbGUgUGhvbmUgT3duZXI6IFRoZSBhbnN3ZXIsIG9idmlvdXNseSwgaXMgeWVzLiBGb3IgcHVycG9zZXMgb2YgdGhpcyBhYmJyZXZpYXRlZCBiaXQgb2Ygd3JpdGluZywgeW91ciB0YXN0ZSBpbiBwaG9uZXMgZG9lc24mIzgyMTc7dCBjb3VudC4gRmVlbCBmcmVlIHRvIHNoYXJlIHlvdXIgYW5nZXIgaW4gYSB0d2VldCwgb24gRmFjZWJvb2sgb3IgYSBjbGV2ZXJseSBleHByZXNzaXZlIHBpZWNlIG9mIGNyYWZ0IG9uIEV0c3kuPC9wPgo8cD5UaGUgZXZlciBpbXByb3ZpbmcsIGFuZCBpbiBzb21lIGNhc2VzIGV2ZXIgcHJpY2llciwgcG9ja2V0IGNvbXB1dGVycyAod2hpY2ggYnkgdGhlIHdheSBhbHNvIG1ha2UgcGhvbmUgY2FsbHMpIGJ5IEFwcGxlIGFuZCBTYW1zdW5nIGRvbWluYXRlIHRoZSBzbWFydHBob25lIG1hcmtldC48L3A+CjxwPkFwcGxlIGludHJvZHVjZWQgaXRzICQxLDAwMCBpUGhvbmUgWCBhbmQgbGVzcyBwcmljaWVyIGlQaG9uZSA4IG1vZGVscyB0aGlzIGZhbGwsIGFsbCB3aXRoIGJldHRlciBkaXNwbGF5cywgY2FtZXJhLCBjYXBhY2l0eSBhbmQgbW9yZS48L3A+CjxwPlNhbXN1bmcsIG1lYW53aGlsZSwgcm9sbGVkIG91dCB0aGUgR2FsYXh5IFM4IGFuZCBpdHMgJiM4MjIwO0luZmluaXR5IFNjcmVlbi4mIzgyMjE7IFBsdXMgYmV0dGVyIGNhbWVyYSwgY2FwYWNpdHksIGV0Yy4sIGV0Yy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Ni4gRmFyZXdlbGwgdG8gRkVTPzwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+QWtyb24tYmFzZWQgRmlyc3RFbmVyZ3kgQ29ycC4gd2FudHMgdG8gc2hlZCBpdHMgcG93ZXItZ2VuZXJhdGluZyBhcm0sIEZpcnN0RW5lcmd5IFNvbHV0aW9ucyAoRkVTKSwgYW5kIHRoZSBmaW5hbmNpYWwgZHJhZyB0aGF0IGdvZXMgd2l0aCBpdC48L3A+CjxwPkNFTyBDaHVjayBKb25lcyBoYXMgc2FpZCBpdCYjODIxNztzIG5vIHNlY3JldCB0aGF0IEZFUyBoYXMgYmVlbiB3ZWlnaGluZyBkb3duIHRoZSBjb21wYW55LiBXaGlsZSB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIGRhbmdlciBvZiBGaXJzdEVuZXJneSBnb2luZyBiYW5rcnVwdCwgSm9uZXMgaGFzIHNhaWQgRkVTIG1heSBmYWNlIGJhbmtydXB0Y3kgb3IgYmUgc29sZC48L3A+CjxwPkpvbmVzIGhhcyBzYWlkIGhpcyBmaXJzdCBwcmlvcml0eSBpcyBrZWVwaW5nIHRoZSB1dGlsaXR5IGhlYWRxdWFydGVyZWQgaW4gQWtyb24gYW5kIGFzIG11Y2ggb2YgdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBnZW5lcmF0aW9uIGZsZWV0IHJ1bm5pbmcgYXMgdGhlIGNvbXBhbnkgY29udGludWVzIHRvIHRyYW5zaXRpb24gdG8gYSBmdWxseSByZWd1bGF0ZWQgY29tcGFueS48L3A+CjxwPlRoZSBjb21wYW55IGhhcyBhbHNvIGJlZW4gYWN0aXZlIGluIGl0cyBzdXBwb3J0IG9mIHN0YXRlIGxlZ2lzbGF0aW9uIGFuZCBmZWRlcmFsIGFjdGlvbiB0aGF0IGNvdWxkIGhlbHAgdGhlIHV0aWxpdHkgaW5kdXN0cnkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjcuIE5ldyBraWQgb24gdGhlIGJsaW1wIGJsb2NrPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5Hb29keWVhciYjODIxNztzIHRoaXJkIGFuZCBmaW5hbCBOVCwgb3IgTmV3IFRlY2hub2xvZ3ksIHNlbWktcmlnaWQgYWlyc2hpcCBjb250aW51ZXMgdG8gYmUgYnVpbHQgYXQgdGhlIEFrcm9uIHRpcmUgbWFrZXImIzgyMTc7cyBibGltcCBiYXNlIGluIFN1ZmZpZWxkIFRvd25zaGlwLjwvcD4KPHA+QmFzZWQgb24gdGhlIHR3byBwcmlvciBOVCBibGltcCBidWlsZHMsIHRoaXMgbGF0ZXN0IGFpcnNoaXAgbGlrZWx5IHdpbGwgaG9sZCBpdHMgZmlyc3QgZmxpZ2h0IGluIGVhcmx5IE1hcmNoLCB3ZWF0aGVyIHBlcm1pdHRpbmcuIE5vIG5hbWUgaGFzIGJlZW4gYW5ub3VuY2VkLCBidXQgd2l0aCB0aGUgZmlyc3QgdHdvIGJsaW1wcyBuYW1lZCBXaW5nZm9vdCBPbmUgYW5kIFdpbmdmb290IFR3bywgeW91IHNob3VsZCBub3QgYmUgc3VycHJpc2VkIGlmIHRoaXMgb25lIHdpbGwgYmUgY2FsbGVkIFdpbmdmb290IFRocmVlLjwvcD4KPHA+V2luZ2Zvb3QgT25lJiM4MjE3O3MgcGVybWFuZW50IGJhc2UgaXMgaW4gRmxvcmlkYSwgd2l0aCBXaW5nZm9vdCBUd28gaW4gQ2FsaWZvcm5pYS4gVGhpcyBuZXcgYmxpbXAgc3RheXMgcHV0LCBob3dldmVyLCBhbmQgc2hvdWxkIGJlY29tZSBhIGZhbWlsaWFyIHNpZ2h0IGluIEFrcm9uIGFyZWEgc2tpZXMgZm9yIHllYXJzIHRvIGNvbWUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjguIFRoZSBXZWluc3RlaW4gZWZmZWN0PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5XaGF0IHdpbGwgdGhlIGVudGVydGFpbm1lbnQgYW5kIG1lZGlhIGxhbmRzY2FwZXMgbG9vayBsaWtlIGFmdGVyIHBsZW50eSBvZiBoZWF2eXdlaWdodCBkb21pbm9lcyBmZWxsIGluIHRoZSBlbnRlcnRhaW5tZW50IGFuZCBtZWRpYSBzZWN0b3JzIGluIDIwMTc/IFdpbGwgbW9yZSB3b21lbiByaXNlIHRvIG1ham9yIGV4ZWN1dGl2ZSByb2xlcyBhcyBhIHJlc3VsdD8gV2lsbCB0aGUgYmxhY2tsaXN0aW5nIG9mIHNvbWUgbWFqb3IgbW92ZXJzIGFuZCBzaGFrZXJzIGh1cnQgSG9sbHl3b29kJiM4MjE3O3MgYm90dG9tIGxpbmU/PC9wPgo8cD5UaGUgZmFsbG91dCBmcm9tIHRoZSByZWNlbnQgd2F2ZSBvZiByZXZlbGF0aW9ucyBpcyBzdXJlIHRvIGNvbnRpbnVlIHdlbGwgaW50byB0aGUgbmV3IHllYXIuIE9uZSBvZiB0aGUgYmlnZ2VzdCBxdWVzdGlvbnMsIHRob3VnaCwgaXMgd2hldGhlciB0aGUgI01lVG9vIG1vdmVtZW50IGNhbiBzdWNjZWVkIGluIHRyYW5zZm9ybWluZyB3b3JrcGxhY2VzIG9mIGV2ZXJ5IGtpbmQgaW50byBwbGFjZXMgZnJlZSBmcm9tIHNleHVhbCBtaXNjb25kdWN0LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz45LiBTbGlnaHRseSBwcmljaWVyIGF0IHRoZSBwdW1wPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IGV4cGVjdHMgdGhhdCBvaWwsIGdhc29saW5lIGFuZCBuYXR1cmFsIGdhcyBwcmljZXMgd2lsbCByZW1haW4gcmVsYXRpdmVseSBzdGFibGUgaW4gMjAxOCBidXQgbGlrZWx5IGhpZ2hlciB0aGFuIGluIDIwMTcuPC9wPgo8cD5QcmljZXMgZm9yIHJlZ3VsYXIgZ2Fzb2xpbmUgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGF2ZXJhZ2UgJDIuNDAgYSBnYWxsb24gZm9yIDIwMTcgb25jZSB5ZWFybHkgZmlndXJlcyBhcmUgdGFsbGllZC4gR2Fzb2xpbmUgcHJpY2VzIGluIDIwMTggYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGF2ZXJhZ2UgJDIuNDUgYSBnYWxsb24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjEwLiBQcm9taXNlcyB0byBrZWVwPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5TdXBwb3J0IGZvciBidXNpbmVzc2VzIGJpZyBhbmQgc21hbGwgd2lsbCBiZSBhIGNvbW1vbiB0aGVtZSBhcyB0aGUgcmFjZXMgZm9yIE9oaW8mIzgyMTc7cyB0b3AgZWxlY3RlZCBvZmZpY2lhbHMgaGVhdCB1cCBoZWFkaW5nIGludG8gdGhlIE5vdi4gNiBwb2xscy48L3A+CjxwPkxvb2sgZm9yIGNhbmRpZGF0ZXMgZm9yIGdvdmVybm9yIGFuZCBzZWNyZXRhcnkgb2Ygc3RhdGUgKHdobyBvdmVyc2VlcyB0aGUgT2hpbyBNZWFucyBKb2JzIGluaXRpYXRpdmUpIHRvIGJvYXN0IGVzcGVjaWFsbHkgYW1iaXRpb3VzIGJ1c2luZXNzIGFnZW5kYXMuIEpvYnMgYWxzbyB3aWxsIGJlIGNvbW1vbiB0aGVtZXMgaW4gdGhlIHJhY2VzIGZvciB0cmVhc3VyZXIgYW5kIGF1ZGl0b3IgYXMgd2VsbCBhcyB0aGUgVS5TLiBTZW5hdGUgcmFjZSB0aGF0JiM4MjE3O3MgbGlrZWx5IHRvIHBpdCBpbmN1bWJlbnQgRGVtb2NyYXQgU2hlcnJvZCBCcm93biBhZ2FpbnN0IGN1cnJlbnQgc3RhdGUgVHJlYXN1cmVyIEpvc2ggTWFuZGVsLCBhIFJlcHVibGljYW4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjExLiBSZWRyYXcgdGhpcyBwbGF5Ym9vaz88L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkl0JiM4MjE3O3Mgc2FmZSB0byBzYXkgdGhhdCBvbmdvaW5nIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiB0aGUgYW1iaXRpb3VzIEpvaG5zb24gQ29udHJvbHMgUHJvIEZvb3RiYWxsIEhhbGwgb2YgRmFtZSBWaWxsYWdlIGluIENhbnRvbiB3b24mIzgyMTc7dCB0YWtlIGEga25lZSBhbmQgc3RvcC48L3A+CjxwPkJ1dCB5b3Ugd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmxhbWUgdGhlIGJhY2tlcnMgb2YgdGhlICQ3MDAgbWlsbGlvbi1wbHVzIHByb2plY3QgaW4gQ2FudG9uIGlmIHRoZXkgYXJlIGEgYml0IG5lcnZvdXMgYWJvdXQgYSBwcm9sb25nZWQgc2x1bXAgaW4gVFYgcmF0aW5ncyBvZiBORkwgZ2FtZXMsIHNvZnRlbmluZyBnYW1lIGF0dGVuZGFuY2UsIGRyb29waW5nIGFwcGFyZWwgYW5kIGdlYXIgc2FsZXMsIGFuZCBldmVuIHNsb3dpbmcgcGFydGljaXBhdGlvbiBpbiB5b3V0aCBmb290YmFsbC48L3A+CjxwPlN0aWxsLCBhbnkgbmVydm91c25lc3Mgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGtlZXAgdGhlIHByb2plY3QsIHdoaWNoIGlzIGludGVuZGVkIHRvIGJlY29tZSBhIG5hdGlvbmFsLCBpZiBub3QgZ2xvYmFsLCBkcmF3LCBmcm9tIG1vdmluZyBmb3J3YXJkLiBBbmQgaWYgdGhlIE5GTCB0dXJucyB0aGUgcmF0aW5ncyBhbmQgYXR0ZW5kYW5jZSBpc3N1ZXMgYXJvdW5kLCBhbnkgYnV0dGVyZmxpZXMgaW4gdGhlIHN0b21hY2ggd2lsbCBiZWNvbWUganVzdCBhIGJhZCBtZW1vcnkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjEyLiBJdCYjODIxNztzIGFuIEFtYXpvbiB3b3JsZDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SXMgdGhlcmUgYW55dGhpbmcgQW1hem9uIGlzIG5vdCBpbnZvbHZlZCBpbj88L3A+CjxwPlRoZSBnbG9iYWwgd2ViLWJhc2VkIHJldGFpbCBhbmQgc2VydmljZSBnb2xpYXRoIGNvbnRpbnVlZCB0byBpbmNyZWFzZSBzYWxlcyBpbiAyMDE3LCBoZWxwZWQgaW4gbGFyZ2UgcGFydCBieSB0aGUgcG9wdWxhcml0eSBvZiBpdHMgJDk5IEFtYXpvbiBQcmltZSB0d28tZGF5IGRlbGl2ZXJ5IHByb21pc2UgdGhhdCBhbHNvIGluY2x1ZGVzIGFuY2lsbGFyeSBpdGVtcyBzdWNoIGFzIE5ldGZsaXgtbGlrZSB2aWRlbyBzZXJ2aWNlcywgb25saW5lIGRhdGEgc3RvcmFnZSBhbmQgbW9yZS48L3A+CjxwPkFtYXpvbiYjODIxNztzIGdyb3dpbmcgc3RyZW5ndGggaGFzIG90aGVyIHJldGFpbGVycyBzY3JhbWJsaW5nIHRvIHVwIHRoZWlyIG9ubGluZSByZXRhaWwgcHJlc2VuY2UgYXMgd2VsbC48L3A+CjxwPkJ1dCB3aGlsZSBvdGhlciBodWdlIHJldGFpbGVycyBzdWNoIGFzIFdhbG1hcnQgYnVmZiB1cCB0aGVpciB3ZWIgb2ZmZXJpbmdzLCBBbWF6b24gaGFzIGJlZW4gZW5jcm9hY2hpbmcgb24gYnJpY2stYW5kLW1vcnRhciBidXNpbmVzc2VzIGJ5IG9wZW5pbmcgcGlja3VwIGFuZCBkZWxpdmVyeSBzdG9yZXMsIHBhcnRuZXJpbmcgd2l0aCBLb2hsJiM4MjE3O3MgYW5kIGJ1eWluZyB0aGUgV2hvbGUgRm9vZHMgc3VwZXJtYXJrZXQgY2hhaW4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjEzLiBDeWJlciB2dWxuZXJhYmlsaXR5PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5FdmVyeSB5ZWFyIHNlZW1zIHRvIGJyaW5nIGEgcmVjb3JkIGZvciB0aGUgYmlnZ2VzdCBkYXRhIGJyZWFjaCBldmVyLjwvcD4KPHA+SW4gU2VwdGVtYmVyLCBFcXVpZmF4IGJlY2FtZSB0aGUgbGFyZ2VzdCBzaW5nbGUgZGF0YS1icmVhY2ggb2Ygc2Vuc2l0aXZlIGluZm9ybWF0aW9uIHN1Y2ggYXMgU29jaWFsIFNlY3VyaXR5IG51bWJlcnMsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgSWRlbnRpdHkgVGhlZnQgUmVzb3VyY2UgQ2VudGVyLjwvcD4KPHA+SXQgYWZmZWN0ZWQgMTQ1LjUgbWlsbGlvbiBwZW9wbGUgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIG9yIGhhbGYgdGhlIGNvdW50cnkuICA8L3A+CjxwPklzIHRoZXJlIHNhZmV0eSBhbnl3aGVyZSBvbiB0aGUgaG9yaXpvbj88L3A+CjxwPldoaWxlIHdlbGwtbWVhbmluZyBzb2Z0d2FyZSBzbGV1dGhzIGFyZSBvdXQgdGhlcmUgd29ya2luZyBvbiB3YXlzIHRvIHNhZmVndWFyZCB5b3VyIHBlcnNvbmFsIGluZm9ybWF0aW9uLCB0aGVpciBtYWxpY2lvdXMgaGFja2VyIGNvdW50ZXJwYXJ0cyBhcmUgZGV2aXNpbmcgbmV3IHdheXMgdG8gY3JhY2sgaW50byB5b3VyIGNvbmZpZGVudGlhbCBkYXRhLiBUaGlzIHNhZ2EgY29udGludWVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4xNC4gUmVhbGx5IGJpZyBkZWFsczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+V2UmIzgyMTc7dmUgYWxyZWFkeSBtZW50aW9uZWQgQW1hem9uJiM4MjE3O3MgYXBwZXRpdGUgZm9yIGJsb2NrYnVzdGVyIGRlYWxzLiBJZiAyMDE3IHdhcyBhbnkgaW5kaWNhdGlvbiwgbWVnYS1tZXJnZXIgbWFuaWEgd2lsbCBjb250aW51ZSBpbnRvIHRoZSBuZXcgeWVhci48L3A+CjxwPkNWUyBIZWFsdGggcmVjZW50bHkgYm91Z2h0IEFldG5hIEluc3VyYW5jZSBmb3IgJDcwIGJpbGxpb24uIFdhbHQgRGlzbmV5IENvLiBwYWlkICQ1Mi40IGJpbGxpb24gZm9yIDIxc3QgQ2VudHVyeSBGb3guIDwvcD4KPHA+QVQmYW1wO1QgY29udGludWVzIHRvIGluc2lzdCBpdCB3YW50cyB0byBzcGVuZCBhcyBtdWNoIGFzICQ4NSBiaWxsaW9uIHRvIGJ1eSBUaW1lIFdhcm5lci4gVGhlIGRlYWwgaGFzIHlldCB0byBjbG9zZSBhbmQgZmFjZXMgb3Bwb3NpdGlvbiBmcm9tIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi48L3A+CjxwPkNvbXB1dGVyIGNoaXAgbWFrZXIgQnJvYWRjb20gbWFkZSBhbiB1bnNvbGljaXRlZCAkMTAzIGJpbGxpb24gb2ZmZXIgZm9yIHJpdmFsIGNoaXAgbWFrZXIgUXVhbGNvbW0uIFRoZSBkZWFsIGhhcyB5ZXQgdG8gYmUgY29uc3VtbWF0ZWQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjE1LiBIZXJlIHdlIGdyb3cgYWdhaW48L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkNvbnN0cnVjdGlvbiBjcmFuZXMgaGF2ZSBiZWVuIGEgZmFtaWxpYXIgZml4dHVyZSBpbiB0aGUgc2tpZXMgb24gdGhlIGNhbXB1c2VzIG9mIGJvdGggQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbCBhbmQgU3VtbWEgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbC48L3A+CjxwPk1ham9yIGJ1aWxkaW5nIHByb2plY3RzIGFyZSBuZWFyIGNvbXBsZXRpb24gYXQgYm90aCBjYW1wdXNlcy48L3A+CjxwPkNoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwgaXMgYnVpbGRpbmcgYSAyMzAsMDAwLXNxdWFyZS1mb290IGV4cGFuc2lvbiBhbmQgZGVwYXJ0bWVudCBjb25zb2xpZGF0aW9uIGluIGl0cyBDb25zaWRpbmUgUHJvZmVzc2lvbmFsIEJ1aWxkaW5nLiA8L3A+CjxwPlRoZSAkODQgbWlsbGlvbiBwcm9qZWN0IHdpbGwgc3RyZXRjaCB0aGUgc2V2ZW4tc3RvcnkgYnVpbGRpbmcgdG8gdGhlIGNvcm5lciBvZiBXZXN0IEJvd2VyeSBhbmQgRXhjaGFuZ2Ugc3RyZWV0cywgbWFraW5nIGl0IDQ4MCwwMDAgc3F1YXJlIGZlZXQgdG90YWwuPC9wPgo8cD5JdCBpcyBlc3RpbWF0ZWQgdG8gYmUgY29tcGxldGVkIGluIEFwcmlsIDIwMTguPC9wPgo8cD5TdW1tYSBIZWFsdGgsIG1lYW53aGlsZSwgaXMgYnVpbGRpbmcgYSBuZXcgc2l4LXN0b3J5ICQzNTAgbWlsbGlvbiBXZXN0IFRvd2VyIGF0IENpdHkgSG9zcGl0YWwuPC9wPgo8cD5UaGUgYnVpbGRpbmcgd2lsbCBzZXJ2ZSBhcyBTdW1tYSYjODIxNztzIG5ldyBwcmltYXJ5IGVudHJhbmNlIGZvciB0aGUgaG9zcGl0YWwsIG5vdyBvbiBBcmNoIFN0cmVldC4gVGhlIFdlc3QgVG93ZXIgZW50cmFuY2Ugd2lsbCBiZSBvZmYgRm9yZ2UgU3RyZWV0LiBUcmFmZmljIGZyb20gTWFya2V0IFN0cmVldCB3b3VsZCBkcml2ZSBub3J0aCBvbiBGb3VudGFpbiBTdHJlZXQgdG8gRm9yZ2UuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjE2LiBTZWxmLWRyaXZpbmcgcmV2b2x1dGlvbjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIGF1dG8gaW5kdXN0cnkgaXMgcmFjaW5nIHRvd2FyZCB0aGUgZGF5IHdoZW4gc21hcnRlciBjYXJzIHRha2Ugb3ZlciBtb3N0IG9mIHRoZSBvcGVyYXRvcnMmIzgyMTc7IHJlc3BvbnNpYmlsaXRpZXMuPC9wPgo8cD5UZXN0cyBvZiBzZWxmLWRyaXZpbmcgdmVoaWNsZXMgJiM4MjEyOyBvZnRlbiBsZWQgYnkgcmlkZS1oYWlsaW5nIHNlcnZpY2VzICYjODIxMjsgYXJlIHVuZGVyd2F5IGluIHNldmVyYWwgY2l0aWVzIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeS48L3A+CjxwPlBlcmhhcHMgYXMgc29vbiBhcyAyMDE4LCBzZWxmLWRyaXZpbmcgY2FycyB3aWxsIGJlY29tZSBhIGZhbWlsaWFyIHNpZ2h0IGdsaWRpbmcgYWNyb3NzIHRoZSBBa3JvbiBsYW5kc2NhcGUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjE3LiBEZXN0aW5hdGlvbjogRG93bnRvd248L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkJpZyBwbGFucyBhcmUgb24gdGhlIGhvcml6b24gdG8gY3VsdGl2YXRlIG1vcmUgZGluaW5nLCBlbnRlcnRhaW5tZW50IGFuZCByZXRhaWwgaW4gRG93bnRvd24gQWtyb24sIGJ1dCBzb21lIHBoYXNlcyBvZiB0aGUgcmVjZW50bHkgdW52ZWlsZWQgcHJvamVjdCBhcmUgIHllYXJzIGF3YXkgZnJvbSBkZXZlbG9wbWVudC48L3A+CjxwPk1lYW53aGlsZSwgdGhlIGNpdHkgaGFzIGEgbWlzaG1hc2ggb2Ygb2ZmZXJpbmdzIGF0IGl0cyBjb3JlLiBBIGJ1c3RsaW5nIGJhbGxwYXJrIGJyaW5ncyBjcm93ZHMgb24gc3VtbWVyIG5pZ2h0cywgYnV0IHRoZSBuZWFyYnkgWmFyIG5pZ2h0Y2x1YiBoYXMgZW1wdGllZCBvdXQuPC9wPgo8cD5FZmZvcnRzIGFyZSB0YWtpbmcgb2ZmIHRvIGJlZWYgdXAgdGhlIE5vcnRoc2lkZSBkaXN0cmljdCBhbmQgaW5mdXNlIG5ldyBsaWZlIGluIG90aGVyIHBhcnRzIG9mIHRoZSBkb3dudG93biBhcmVhLCBidXQgYSBuZXcgYmljeWNsZSBsYW5lIG9uIE1haW4gU3RyZWV0IGhhcyBiZWVuIHNsb3cgdG8gYXR0cmFjdCB1c2Vycy48L3A+CjxwPkV4cGVjdCB0aGUgY29udmVyc2F0aW9uIHRvIGNvbnRpbnVlIGluIDIwMTggYXMgdGhlIEdyZWF0ZXIgQWtyb24gQ2hhbWJlciBicmluZ3MgaW4gYSBuZXcgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmljZXIgZm9sbG93aW5nIGEgbmF0aW9ud2lkZSBzZWFyY2guPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjE4LiBGdXR1cmUgb2YgYWZmb3JkYWJsZSBjYXJlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgaGVhbHRoIGNhcmUgcmVmb3JtcyBjaGFtcGlvbmVkIGJ5IGZvcm1lciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIHdlcmUgYmF0dGVyZWQgcXVpdGUgYSBiaXQgdGhpcyB5ZWFyLCBhbmQgUmVwdWJsaWNhbnMgcmVtYWluIGNvbW1pdHRlZCB0byByZXBlYWxpbmcgYW5kIHJlcGxhY2luZyB0aGUgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCB3aXRoIGEgZGVzaWduIG9mIHRoZWlyIG93bi48L3A+CjxwPlRob3NlIGluIHRoZSBpbmR1c3RyeSBzYXkgdGhleSYjODIxNztyZSBicmFjaW5nIGZvciBtb3JlIGNoYW5nZXMgdG8gdGhlIGhlYWx0aCBjYXJlIGxhbmRzY2FwZSB1bmRlciBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron womans arrest viewed 100,000 times online
Two Super Genius Circle teens nabbed following after-hours jewelry heist at Chapel Hill Mall, Akron police say
Robbery suspect shot after three males try to hold up Highland Square Pharmacy
Browns finish 0-16 so Perfect Season Parade is a go in Cleveland