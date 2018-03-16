Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Toys R Us closing stirs up memories, a little guilt
Published: March 16, 2018 - 12:59 PM
Full Screen Linked Image
By Barbara Ortutay
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Local business spotlight, March 18: Cleveland Clinic Akron General names director for philanthropy March 15th, 2018 8:42 PM
Pricey dental implants often best but insurance rarely pays March 15th, 2018 8:10 PM
Surge in airline hiring boosts interest in aspiring pilots March 15th, 2018 7:01 PM
Without Toys R Us, 30,000 jobs, a black hole for toy makers March 15th, 2018 6:55 PM

THE LATEST

Mansion in Massillon has support of two groups seeking to preserve it; has ties to Cleveland’s Millionaire’s Row Today March 16th, 2018 11:58 AM
Wife witnesses ambulance crash that kills patient, injures driver and attendant Updated March 16th, 2018 11:15 AM
Volunteers sought for the Cuyahoga Valley Scenic Railroad Today March 16th, 2018 12:28 PM
Trump jokes ‘who’s next?’ as tumult engulfs his White House Updated March 16th, 2018 11:08 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal