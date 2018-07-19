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Trump slams rate increases by independent Federal Reserve
Published: July 19, 2018 - 8:14 PM
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By Zeke Miller, Josh Boak
and Ken Thomas

Associated Press

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