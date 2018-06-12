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U.S. charitable giving tops $400 billion for first time
Published: June 12, 2018 - 7:13 PM
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By David Crary

Associated Press

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