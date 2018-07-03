U.S. stocks finish lower in light trading ahead of holiday

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Published: July 3, 2018 - 7:18 PM | Updated: July 3, 2018 - 7:32 PM
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By Alex Veiga

Associated Press

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