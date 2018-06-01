Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
U.S. unemployment falls nearly to 1969 levels; hiring is solid
Published: June 1, 2018 - 6:49 PM
Full Screen Linked Image

By Christopher Rugaber

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

U.S. unemployment falls nearly to 1969 levels; hiring is solid Updated June 1st, 2018 6:49 PM
Akron-area CWA unit joins strike against AT&T in five states Updated June 1st, 2018 5:46 PM
Healthy Actions: Let’s talk about depression and ways to cope Updated June 1st, 2018 4:29 PM
Target to launch its home delivery service June 19 in Akron and Canton Today June 1st, 2018 4:25 PM

THE LATEST

Ex-chemical industry lawyer to lead Superfund task force Updated June 1st, 2018 6:39 PM
Traffic update: Work will begin Monday on East Avenue gas line in Tallmadge Updated June 1st, 2018 6:28 PM
AMHA leader’s retirement is slightly delayed Today June 1st, 2018 5:59 PM
25 Summit County residents overdose this week as new report studies links between economy and opioids Updated June 1st, 2018 5:49 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal