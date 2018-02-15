UA President Wilson is a semi-finalist for the presidency of the University of Central Florida

-
SHOW CAPTION
HIDE CAPTION
University of Akron President Matthew Wilson in 2016. (Akron Beacon Journal file photo)
By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Vbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIFByZXNpZGVudCBNYXR0aGV3IFdpbHNvbiBpcyBhIHNlbWktZmluYWxpc3QgZm9yIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5IG9mIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENlbnRyYWwgRmxvcmlkYS48L3A+CjxwPlRoZSBGbG9yaWRhIHVuaXZlcnNpdHkgVGh1cnNkYXkgcG9zdGVkIGEgbGlzdCBvZiBlaWdodCBzZW1pLWZpbmFsaXN0cyBmb3IgdGhlIGpvYiB0aGF0IGluY2x1ZGVzIFdpbHNvbiYjODIxNztzIG5hbWUuPC9wPgo8cD5UaGUgMTUtbWVtYmVyIHNlYXJjaCBjb21taXR0ZWUgYXQgVUNGIHdpbGwgaW50ZXJ2aWV3IHRoZSBzZW1pZmluYWxpc3RzIG5leHQgd2Vlay4gRm9sbG93aW5nIHRoZSBmaW5hbCBpbnRlcnZpZXcsIHRoZSBjb21taXR0ZWUgd2lsbCB2b3RlIHRvIGJyaW5nIHRocmVlIHRvIGZpdmUgZmluYWxpc3RzIHRvIGNhbXB1cy48L3A+CjxwPkZpbmFsaXN0cyB3aWxsICB0aGVuIHZpc2l0IHRoZSBjYW1wdXMgZm9yIHR3by1kYXkgaW50ZXJ2aWV3cyBiZXR3ZWVuIE1hcmNoIDEgYW5kIDgsIGFuZCB0aGUgVUNGIEJvYXJkIG9mIFRydXN0ZWVzIHdpbGwgdm90ZSB0byBuYW1lIGEgcHJlc2lkZW50LWVsZWN0IG9uIE1hcmNoIDkuIFRoZSBGbG9yaWRhIEJvYXJkIG9mIEdvdmVybm9ycyB3aWxsIHZvdGUgdG8gY29uZmlybSB0aGUgc2VsZWN0aW9uIG9uIE1hcmNoIDI4IG9yIDI5LjwvcD4KPHA+VUZDIFByZXNpZGVudCBKb2huIEMuIEhpdHQgc2FpZCBsYXN0IHllYXIgdGhhdCBoZSB3b3VsZCByZXRpcmUgZnJvbSB0aGUgcHJlc2lkZW5jeSwgZWZmZWN0aXZlIEp1bmUgMzAuIEhlIGhhcyBiZWVuIHByZXNpZGVudCBzaW5jZSAxOTkyLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1BsZWFzZSBrbm93IHRoYXQgSSBhbSBqdXN0IGV4cGxvcmluZyB0aGlzIG9wcG9ydHVuaXR5IGF0IHRoaXMgcG9pbnQsIGFuZCB0aGF0IEkgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBtb3ZlIFVBIGZvcndhcmQgd2l0aCBhbGwgb2YgbXkgZW5lcmd5LCYjODIyMTsgV2lsc29uIHdyb3RlIGluIGFuIGVtYWlsIHNlbnQgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBieSBVQSBzcG9rZXNtYW4gV2F5bmUgSGlsbC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIYXZpbmcgbGl2ZWQgaW4gdGhlIE9ybGFuZG8gYXJlYSBwcmV2aW91c2x5LCBteSBmYW1pbHkgYW5kIEkgaGF2ZSBhbHdheXMgaGFkIHRoZSBtaW5kc2V0IG9mIHJldGlyaW5nIHNvbWV3aGVyZSBpbiB0aGUgYXJlYS4gSSBwcmFjdGljZWQgbGF3IGluIE9ybGFuZG8gZWFybGllciBpbiBteSBjYXJlZXIgc28gSSBzdGlsbCBoYXZlIG1hbnkgZ29vZCBjb25uZWN0aW9ucyB0aGVyZS4gT3VyIHR3byB5b3VuZ2VzdCBjaGlsZHJlbiB3ZXJlIGJvcm4gaW4gT3JsYW5kbyBhcyB3ZWxsLiBUaGlzIHBvc2l0aW9uIGF0IFVDRiBoYXMgYmVlbiBmaWxsZWQgZm9yIDI2IHllYXJzIHNvIGl0IGlzIG5vdCBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBjb21lcyBhcm91bmQgb2Z0ZW4uIEluIG15IG1pbmQsIGl0IGlzIGF0IGxlYXN0IHdvcnRoIGhhdmluZyB0aGUgY29udmVyc2F0aW9uLCYjODIyMTsgV2lsc29uIHNhaWQgaW4gdGhlIGVtYWlsLjwvcD4KPHA+V2lsc29uIHNhaWQ6ICYjODIyMDtJdCB3b3VsZCBiZSBhbiBob25vciB0byByZW1haW4gYXQgVUEgYXMgSSB0aG9yb3VnaGx5IGVuam95IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IGNvbW11bml0eSBhbmQgc3R1ZGVudHMuIFdlIGxvdmUgVUEgYW5kIHRoZSBhcmVhLCB0b28uIEFsc28sIEkgYXBwcmVjaWF0ZSB0aGUgY2hhbmNlIHRvIGxlYWQgYW5kIHRyYW5zZm9ybSBhIHdvcmxkLWNsYXNzIGNvbXByZWhlbnNpdmUgdW5pdmVyc2l0eSBoZXJlIGF0IFVBIHRoYXQgaXMgYWdhaW4gb24gYW4gdXB3YXJkIHRyYWplY3RvcnkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIG90aGVyIGZpbmFsaXN0cyBhcmU6IDwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBKYW1lcyBEZWFuLCBQaC5ELiwgZm9ybWVyIGV4ZWN1dGl2ZSB2aWNlIGNoYW5jZWxsb3IgYW5kIHByb3Zvc3QsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEsIENoYXBlbCBIaWxsLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBLZWx2aW4gRHJvZWdlbWVpZXIsIFBoLkQuLCB2aWNlIHByZXNpZGVudCBmb3IgcmVzZWFyY2gsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgT2tsYWhvbWEuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IFN1cmVzaCBHYXJpbWVsbGEsIFBoLkQuLCBleGVjdXRpdmUgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgZm9yIHJlc2VhcmNoIGFuZCBwYXJ0bmVyc2hpcHMsIFB1cmR1ZSBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBWZW51IEdvdmluZGFyYWp1LCBQaC5ELiwgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgZm9yIHJlc2VhcmNoIGFuZCBlY29ub21pYyBkZXZlbG9wbWVudCwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBCdWZmYWxvLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBNYXJrIEtlbm5lZHksIHByZXNpZGVudCwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBOb3J0aCBEYWtvdGEuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IEphbWVzIFdleWhlbm1leWVyLCBQaC5ELiwgcHJvZmVzc29yIGFuZCB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiByZXNlYXJjaCBhbmQgZWNvbm9taWMgZGV2ZWxvcG1lbnQsIEdlb3JnaWEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgRGFsZSBXaGl0dGFrZXIsIFBoLkQuLCBwcm92b3N0IGFuZCBleGVjdXRpdmUgdmljZSBwcmVzaWRlbnQsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2VudHJhbCBGbG9yaWRhLjwvcD4KPHA+VGhpcyBpcyBhIGRldmVsb3Bpbmcgc3RvcnkuIENoZWNrIGJhY2sgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vT2hpby5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5PaGlvLmNvbTwvYT4gYW5kIHJlYWQgVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBCZWFjb24gSm91cm5hbCBmb3IgbW9yZSBkZXRhaWxzLjwvcD4K