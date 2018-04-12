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Uber to up its background checks for drivers
Published: April 12, 2018 - 2:01 PM
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By Tom Krisher
Associated Press
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