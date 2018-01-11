Walmart boosts starting pay

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In this Nov. 9, 2017, photo, Laila Ummelaila, a personal shopper at the Walmart store in Old Bridge, N.J., pushes a cart with bins as she shops for online shoppers. On Thursday Walmart announced it is boosting its starting salary for U.S. workers to $11 an hour, giving a one-time $1,000 cash bonus to eligible employees and expanding its maternity and parental leave benefits. (AP Photo/Julio Cortez)
By Joseph Pisani
and Alexandra Olson
Associated Press
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