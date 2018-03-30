Walmart reportedly eyes deal with insurer Humana

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XYWxtYXJ0IG1heSBiZSBsb29raW5nIHRvIGRpdmUgZGVlcGVyIGludG8gdGhlIHJhcGlkbHkgZXZvbHZpbmcgaGVhbHRoIGNhcmUgbWFya2V0IGJ5IGFjcXVpcmluZyB0aGUgaW5zdXJlciBIdW1hbmEsIGFjY29yZGluZyB0byBUaGUgV2FsbCBTdHJlZXQgSm91cm5hbC48L3A+CjxwPlRoZSBuZXdzcGFwZXIgc2FpZCB0aGF0IHRoZSByZXRhaWwgZ2lhbnQgaXMgaW4gZWFybHkgdGFsa3Mgd2l0aCBIdW1hbmEsIGEgbWFqb3IgcHJvdmlkZXIgb2YgTWVkaWNhcmUgQWR2YW50YWdlIGNvdmVyYWdlIGZvciBwZW9wbGUgYWdlIDY1IGFuZCBvbGRlci4gQ2l0aW5nIGFub255bW91cyBzb3VyY2VzLCB0aGUgSm91cm5hbCBzYWlkIGxhdGUgVGh1cnNkYXkgdGhhdCB0aGUgY29tcGFuaWVzIGFyZSBkaXNjdXNzaW5nIGEgbnVtYmVyIG9mIG9wdGlvbnMsIGluY2x1ZGluZyBhbiBhY3F1aXNpdGlvbi48L3A+CjxwPldhbG1hcnQgd291bGQgbm90IGNvbW1lbnQgb24gd2hhdCBpdCBjYWxsZWQgJiM4MjIwO3J1bW9ycyBhbmQgc3BlY3VsYXRpb24uJiM4MjIxOyBIdW1hbmEgZGlkIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSByZXR1cm4gY2FsbHMgZnJvbSBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy48L3A+CjxwPlRoZXJlIGhhdmUgYmVlbiBhIG51bWJlciBvZiBtYWpvciBoZWFsdGggY2FyZSBkZWFscyBhbm5vdW5jZWQgaW4gcmVjZW50IG1vbnRocyBhcyBoZWFsdGggaW5zdXJlcnMsIHBoYXJtYWN5IGJlbmVmaXQgbWFuYWdlcnMgYW5kIHJldGFpbGVycyBsaWtlIHRoZSBkcnVnc3RvcmUgY2hhaW4gQ1ZTIEhlYWx0aCB0cnkgdG8gZ2V0IG1vcmUgaW52b2x2ZWQgaW4gY3VzdG9tZXIgY2FyZSBhbmQgcG90ZW50aWFsbHkgY29ycmFsIGNvc3RzLjwvcD4KPHA+TGF0ZSBsYXN0IHllYXIsIENWUyBhbm5vdW5jZWQgYSAkNjkgYmlsbGlvbiBiaWQgdG8gYnV5IHRoZSBoZWFsdGggaW5zdXJlciBBZXRuYS4gQW5vdGhlciBpbnN1cmVyLCBDaWduYSwgYWdyZWVkIHRvIHBheSAkNTIgYmlsbGlvbiBmb3IgcGhhcm1hY3kgYmVuZWZpdCBtYW5hZ2VyIEV4cHJlc3MgU2NyaXB0cyBIb2xkaW5nIENvcnAuIGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aC4gSHVtYW5hIGFuZCB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgYmlnZ2VzdCBoZWFsdGggaW5zdXJhbmNlIGNvbXBhbnksIFVuaXRlZEhlYWx0aCBHcm91cCBJbmMuLCBhbHNvIGFyZSB3b3JraW5nIG9uIGRlYWxzIHRoYXQgd2lsbCBnaXZlIHRoZW0gYSBiaWdnZXIgaGFuZCBpbiBkZWxpdmVyaW5nIG9yIG1vbml0b3JpbmcgY2FyZS48L3A+CjxwPlRoZSBvbmxpbmUgZ2lhbnQgQW1hem9uIGlzIHdvcmtpbmcgd2l0aCBiaWxsaW9uYWlyZSBXYXJyZW4gQnVmZmV0dCBhbmQgSlBNb3JnYW4gQ2hhc2UgdG8gY3JlYXRlIGEgY29tcGFueSBhaW1lZCBhdCBnaXZpbmcgZW1wbG95ZWVzIGhpZ2gtcXVhbGl0eSwgYWZmb3JkYWJsZSBjYXJlLjwvcD4KPHA+T25lIG1ham9yIGFpbSBvZiB0aGVzZSBkZWFscyBpcyB0byBzaGFyZSBwYXRpZW50IGRhdGEgdGhhdCB3aWxsIGhlbHAgbW9uaXRvciBjYXJlIGFuZCBrZWVwIHBlb3BsZSBoZWFsdGh5LCBlc3BlY2lhbGx5IHRob3NlIHdpdGggY2hyb25pYyBjb25kaXRpb25zIHdobyBnZW5lcmF0ZSBtb3N0IG9mIHRoZSBoZWFsdGggY2FyZSBzcGVuZGluZyBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy4gU29tZSBvZiB0aGUgY29tcGFuaWVzIHNheSB0aGV5IHdhbnQgdG8gc3VwcGxlbWVudCB0aGUgcmVndWxhciBjYXJlIGEgcGF0aWVudCByZWNlaXZlcyBmcm9tIGEgZG9jdG9yIGJ5IGRvaW5nIHRoaW5ncyBsaWtlIG1ha2luZyBzdXJlIHBlb3BsZSBzdGF5IG9uIHRoZWlyIG1lZGljaW5lcyBvciBtb25pdG9yIGJsb29kIHN1Z2FyIHJlZ3VsYXJseS48L3A+CjxwPlRoZXkgYWxzbyB3YW50IHRvIHN0ZWVyIHBhdGllbnRzIHRvIGNsaW5pY3MgYW5kIHVyZ2VudCBjYXJlIGNlbnRlcnMgYW5kIGF3YXkgZnJvbSBtb3JlIGV4cGVuc2l2ZSBsb2NhdGlvbnMgZm9yIGNhcmUgbGlrZSBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbXMuPC9wPgo8cD5XYWxtYXJ0LCB0aGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IHJldGFpbGVyLCBydW5zIGFib3V0IDQsNzAwIHBoYXJtYWNpZXMgbmF0aW9ud2lkZS4gSXQgYWxzbyBoYXMgYWRkZWQgaGVhbHRoIGNsaW5pY3MgdG8gc29tZSBvZiBpdHMgc3RvcmVzLjwvcD4KPHA+V2FsbWFydCBhbHJlYWR5IHBhcnRuZXJzIHdpdGggSHVtYW5hIHRvIHByb3ZpZGUgcHJlc2NyaXB0aW9uIGRydWcgY292ZXJhZ2UuIElmIHRoZSBjb21wYW5pZXMgY29tYmluZSwgSHVtYW5hIHdpbGwgbGlrZWx5IHN0ZWVyIGl0cyBNZWRpY2FyZSBBZHZhbnRhZ2UgcGF0aWVudHMgdG8gV2FsbWFydCBzdG9yZXMgZm9yIGhlbHAgbWFuYWdpbmcgY2hyb25pYyBjb25kaXRpb25zIGFuZCBvdGhlciBzZXJ2aWNlcywgTGVlcmluayBhbmFseXN0IEFuYSBHdXB0ZSBzYWlkIGluIGEgRnJpZGF5IHJlc2VhcmNoIG5vdGUuPC9wPgo8cD5IdW1hbmEgcHJvdmlkZXMgTWVkaWNhcmUgQWR2YW50YWdlIGNvdmVyYWdlIGZvciBtb3JlIHRoYW4gMy4zIG1pbGxpb24gcGVvcGxlLiBUaG9zZSBwbGFucyBhcmUgcHJpdmF0ZWx5IHJ1biB2ZXJzaW9ucyBvZiB0aGUgZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIE1lZGljYXJlIHByb2dyYW0uIEVucm9sbG1lbnQgaW4gdGhhdCBjb3ZlcmFnZSBoYXMgYmVlbiBncm93aW5nIGZvciB5ZWFycywgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBleHBlY3RlZCB0byBjb250aW51ZSBhcyBiYWJ5IGJvb21lcnMgYWdlIGFuZCBiZWNvbWUgZWxpZ2libGUuPC9wPgo=