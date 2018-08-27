‘We are totally happy,’ say paid Amazon workers on Twitter

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Published: August 27, 2018 - 7:02 PM | Updated: August 27, 2018 - 7:28 PM
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By Joseph Pisani

Associated Press

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