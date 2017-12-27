Workers get more done Christmas week than you might think

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DSElDQUdPOiBEZXNwaXRlIGFsbCB0aGUgdmFjYW50IGRlc2tzIGluIHRoZSBvZmZpY2UsIGZvciBzb21lIHdvcmtlcnMgdGhlIHdlZWsgYmV0d2VlbiBDaHJpc3RtYXMgYW5kIE5ldyBZZWFyJiM4MjE3O3MgaXMgdGhlIG1vc3QgcHJvZHVjdGl2ZSB0aW1lIG9mIHRoZSB5ZWFyLjwvcD4KPHA+VGhvdWdoIG9uZS10aGlyZCBvZiB3b3JrZXJzIHRha2UgdGhlIGVudGlyZSB3ZWVrIG9mZiwgb3ZlcmFsbCBwcm9kdWN0aXZpdHkgc2x1bXBzIG9ubHkgNSBwZXJjZW50LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gYW5hbHlzaXMgZnJvbSBmaWxlLXNoYXJpbmcgc2VydmljZSBFZ255dGUuIFNvbWUgaW5kdXN0cmllcyBldmVuIHNhdyBhbiBpbmNyZWFzZSBpbiBwcm9kdWN0aXZpdHkgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD4KPHA+VGhhdCYjODIxNztzIHBhcnRpYWxseSBiZWNhdXNlIHRlY2hub2xvZ3kgaXMgYWxsb3dpbmcgcGVvcGxlIHRvIHdvcmsgJiM4MjEyOyBvciBhdCBsZWFzdCBjaGVjayBpbiAmIzgyMTI7IGZyb20gd2hlcmV2ZXIgdGhleSBtYXkgYmUgZHVyaW5nIHRoZSBob2xpZGF5cywgZnJvbSBncmFuZG1hJiM4MjE3O3MgaG91c2UgdG8gSGF3YWlpLCBzYWlkIENvbGluIEpvcmRhbiwgZGlyZWN0b3Igb2YgY29ycG9yYXRlIG1hcmtldGluZyBhdCBFZ255dGUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGVuIHRvIDE1IHllYXJzIGFnbywgdGhleSB3ZXJlIGN1dCBvZmYsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+RW1wbG95ZWVzIGF0IG1hbnkgd29ya3BsYWNlcyBhcmUgb2JsaWdhdGVkIHRvIHdvcmsgdGhlIGxhc3Qgd2VlayBvZiBEZWNlbWJlciwgdW5sZXNzIHRoZXkgc2F2ZSB1cCB2YWNhdGlvbiBkYXlzLiBNb3JlIHRoYW4gZm91ciBvdXQgb2YgZml2ZSBvZmZpY2VzIHdlcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVtYWluIG9wZW4gZHVyaW5nIHRoZSB3ZWVrIGJldHdlZW4gQ2hyaXN0bWFzIGFuZCBOZXcgWWVhciYjODIxNztzIERheSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgc3R1ZHkgZnJvbSB0aGUgU29jaWV0eSBmb3IgSHVtYW4gUmVzb3VyY2UgTWFuYWdlbWVudCBvbiAyMDE3IGhvbGlkYXkgc2NoZWR1bGVzLiAoVGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBpbmNsdWRpbmcgQ2hyaXN0bWFzIERheSwgd2hpY2ggOTAgcGVyY2VudCBvZiBjb21wYW5pZXMgb2JzZXJ2ZSBhcyBhIGhvbGlkYXkuKTwvcD4KPHA+QW5kIHNvbWUgd29ya2VycyBzYWlkIHRoZWlyIHdvcmsgY2FuJiM4MjE3O3Qgd2FpdCBhcm91bmQgZm9yIHRoZSBob2xpZGF5cyB0byBjb25jbHVkZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtFdmVyeSBtaW51dGUgaXMgY3JpdGljYWwgZm9yIHVzLCYjODIyMTsgc2FpZCBOb2FoIExldmVucywgY28tZm91bmRlciBvZiB0ZWNoIHN0YXJ0dXAgSEFBUyBBbGVydC48L3A+CjxwPlRoZSByb3VnaGx5IDIteWVhci1vbGQgY29tcGFueSYjODIxNztzIHRlY2hub2xvZ3kgaXMgaW50ZWdyYXRlZCB3aXRoIHRyYWZmaWMgYXBwIFdhemUgYW5kIGFsZXJ0cyBkcml2ZXJzIHRvIGhhemFyZHMuIFRoZSBjb21wYW55IGlzIHRyeWluZyB0byBncm93IGFuZCByYWlzZSBpdHMgbmV4dCByb3VuZCBvZiBmaW5hbmNpbmcsIGFuZCBMZXZlbnMgc2FpZCBleHRlbmRlZCB2YWNhdGlvbiB0aW1lIGlzbiYjODIxNzt0IGEgbHV4dXJ5IHRoZSBjb21wYW55IGhhcyBhdCB0aGlzIHBvaW50LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doaWxlIHRoaXMgd2VlayBvYnZpb3VzbHkgaXMgbm90IHRoZSBiZXN0IHRpbWUgZm9yIHNhbGVzIGNhbGxzIG9yIHRhbGtpbmcgdG8gY3VzdG9tZXJzIGJlY2F1c2Ugb3RoZXIgcGVvcGxlIGRvIGhhdmUgbGl2ZXMgYW5kIGZhbWlsaWVzICYjODIzMDsgaXQgaXMgYSBnb29kIHRpbWUgdG8gZ2V0IHNvbWUgb2YgdGhlIGdydW50IHdvcmsgZG9uZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5UaW1lIG9mZiBhcm91bmQgdGhlIGhvbGlkYXlzIGFsc28gaXMgYSByYXJpdHkgaW4gdGhlIGFpcmxpbmUgaW5kdXN0cnksIGFuZCB0aGUgcGlsb3RzIGFuZCBmbGlnaHQgYXR0ZW5kYW50cyBrbm93IGl0LCBzYWlkIERlbm5pcyBUYWplciwgYSBDaGljYWdvLWJhc2VkIGNhcHRhaW4gZm9yIEFtZXJpY2FuIEFpcmxpbmVzLiBUaGVpciBzY2hlZHVsZXMgYXJlIGxvYWRlZCBkdXJpbmcgdGhlIGxhc3QgdHdvIHdlZWtzIG9mIERlY2VtYmVyIGFzIHRyYXZlbGVycyBmbG9vZCBhaXJwb3J0cyBlbiByb3V0ZSB0byBob2xpZGF5IGdhdGhlcmluZ3MuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgd2UgZG8sJiM4MjIxOyBzYWlkIFRhamVyLCB3aG8gYWxzbyBzZXJ2ZXMgYXMgc3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUgQWxsaWVkIFBpbG90cyBBc3NvY2lhdGlvbiB1bmlvbi4gJiM4MjIwO1dlIGZseSBwZW9wbGUgdG8gdGhlaXIgZmFtaWx5IGV2ZW50cyBhbmQgc2FjcmlmaWNlIGZvciBbb3VyXSBwcmVmZXJyZWQgdGltZSB3aXRoIGZhbWlseS4mIzgyMjE7PC9wPgo=