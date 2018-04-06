Echo 1: April 7, 2018

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DaGllZiBXYWhvbyBtYWtlcyBsYXN0IE9wZW5pbmcgRGF5IGFwcGVhcmFuY2Ugb24gYSBUcmliZSB1bmlmb3JtLiBSZXBvcnRlZCBieSBDcmFpZyBXZWJiLiBJdCB3YXMganVzdCBhbm90aGVyIHR5cGljYWwgT3BlbmluZyBEYXkgaW4gQ2xldmVsYW5kLiBUZW1wZXJhdHVyZXMgaW4gdGhlIGZvcnRpZXMuIEEgdGhyZWF0IG9mIHNub3cuIEhpZ2ggaG9wZXMgZm9yIHBsYXlvZmYgYmFzZWJhbGwgaW4gT2N0b2Jlci4gQW5kIHByb3Rlc3RlcnMgdHJhZGluZyBiYXJicyB3aXRoIGZhbnMgb2YgQ2hpZWYgV2Fob28uIEZyaWRheSB3YXMgdGhlIGNvbnRyb3ZlcnNpYWwgdGVhbSBtYXNjb3QmIzgyMTc7cyBmaW5hbCBPcGVuaW5nIERheSBhcHBlYXJhbmNlIG9uIGEgVHJpYmUgdW5pZm9ybS4gVGhlIHRlYW0gYW5kIE1ham9yIExlYWd1ZSBCYXNlYmFsbCBhZ3JlZWQgaW4gSmFudWFyeSB0byByZXRpcmUgdGhlIG1hc2NvdCBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBvZiBwbGF5IGJ5IHRoZSBzdGFydCBvZiB0aGUgMjAxOSBzZWFzb24uIEl0IGlzIGhhcmQgdG8gc3BvdCB0aGUgY2FyaWNhdHVyZSBpbnNpZGUgdGhlIGJhbGxwYXJrLCBhbmQgYSBCbG9jayBDIG5vdyB0YWtlcyBjZW50ZXIgc3RhZ2UgYWxvbmcgd2l0aCB0aGUgc2NyaXB0IEluZGlhbnMuIFRoZXJlIHdhcyBzdGlsbCBwbGVudHkgb2YgdGhlIGdyaW5uaW5nIHRlYW0gbWFzY290IHRvIGJlIGZvdW5kIG9uIGV2ZXJ5dGhpbmcgZnJvbSBoYXRzLCB0byBzaGlydHMgdG8gamFja2V0cyBvbiBmYW5zIGZpbGluZyB0aGVpciB3YXkgaW5zaWRlLjwvcD4K