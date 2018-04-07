Echo 1: April 8, 2018

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PcmFuZ2UgYmFycmVsIHNlYXNvbiBhaGVhZC4gUmVwb3J0ZWQgYnkgUmljayBBcm1vbi4gVGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBwbGFucyB0byBzcGVuZCBtb3JlIHRoYW4gMzkyIG1pbGxpb24gZG9sbGFycyB0aGlzIHllYXIgb24gbmV3IGFuZCBvbmdvaW5nIHByb2plY3RzIGluIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhLiBNb3RvcmlzdHMgbGlrZWx5IGFyZSBmYW1pbGlhciB3aXRoIGEgY291cGxlIG9mIHRoZSBvbmdvaW5nIGl0ZW1zICYjODIxMjsgdGhlIHJlY29uc3RydWN0aW9uIG9mIHRoZSBJbnRlcnN0YXRlIDc2IDc3IGludGVyY2hhbmdlIHdpdGggU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgYW5kIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGluIEFrcm9uLCBhbmQgdGhlIHdpZGVuaW5nIG9mIEkgNzYgdGhyb3VnaCBOb3J0b24gYW5kIEJhcmJlcnRvbi4gQnV0IHRoZXJlIGFyZSBwbGVudHkgb2Ygb3RoZXIgbmV3IHByb2plY3RzIHRoaXMgeWVhciwgaGlnaGxpZ2h0ZWQgYnkgYSBwYXZlbWVudCByZXBsYWNlbWVudCBhbG9uZyBhYm91dCBhIDQtbWlsZSBzdHJldGNoIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDggdGhyb3VnaCBCb3N0b24gSGVpZ2h0cywgSHVkc29uLCBTaWx2ZXIgTGFrZSBhbmQgU3Rvdy4gPC9wPgo=