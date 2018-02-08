Echo 1: Feb. 9, 2018

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DYXZzIG92ZXJoYXVsIHJvc3RlciB3aXRoIHRocmVlIHRyYWRlczsgdGVhbSBnaXZlcyB1cCBvbiBJc2FpYWggVGhvbWFzLCBhY3F1aXJlcyBMYXJyeSBOYW5jZSBKci4gUmVwb3J0ZWQgYnkgTWFybGEgUmlkZW5vdXIuIENhdmFsaWVycyBHZW5lcmFsIE1hbmFnZXIgS29ieSBBbHRtYW4gYmxldyB1cCB0aGUgcm9zdGVyIGJlZm9yZSBUaHVyc2RheSYjODIxNztzIDMgcC5tLiB0cmFkZSBkZWFkbGluZSwgd2l0aCB0aHJlZSBtYWpvciBkZWFscyBhcHBhcmVudGx5IG1hZGUgaW4gaG9wZXMgb2YgY29udmluY2luZyBmb3VyLXRpbWUgbGVhZ3VlIE1WUCBMZUJyb24gSmFtZXMgdG8gcmVtYWluIGluIENsZXZlbGFuZCBhZnRlciB0aGlzIHNlYXNvbi4gSmFtZXMgaGFkIGJlZW4gaW5jcmVhc2luZ2x5IHVwc2V0IGFib3V0IHRoZSBDYXZzIHJvc3RlciBpbmFkZXF1YWNpZXMgaW4gaGlzIHF1ZXN0IHRvIGJyaW5nIGEgc2Vjb25kIGNoYW1waW9uc2hpcCB0byBDbGV2ZWxhbmQgYW5kIHRoZSBjaGFuY2VzIHNlZW1lZCBncmVhdGVyIGluIHJlY2VudCBkYXlzIHRoYXQgSmFtZXMgd291bGQgb3B0IG91dCBvZiBoaXMgY29udHJhY3QgaW4gSnVseSBhbmQgc2lnbiBlbHNld2hlcmUuIEZvciBtb3JlIG9uIHRoaXMgYW5kIG90aGVyIHN0b3JpZXMsIHZpc2l0IE9oaW8gZG90IGNvbSBvciBwaWNrIHVwIHRoZSBsYXRlc3QgY29weSBvZiB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgdG9kYXkuPC9wPgo=