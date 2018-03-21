Echo 1: March 22, 2018

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5GcmFuY2UgYmVzdG93cyBMZWdpb24gb2YgSG9ub3IgbWVkYWwgb24gOTIteWVhci1vbGQgQWtyb24gdmV0ZXJhbiBvZiB0aHJlZSB3YXJzLiBSZXBvcnRlZCBieSBQYXVsYSBTY2hsaWNlLiBEb24mIzgyMTc7dCBhc2sgQXJ0aHVyIERpbmtpbnMgdG8gY29uZGVuc2UgaGlzIHRpbWUgYXMgYSBXb3JsZCBXYXIgSUkgaW5mYW50cnltYW4gaW50byBvbmUgb3IgdHdvIGRlZmluaW5nIG1vbWVudHMuIFRvIHN1cnZpdmUgdGhlIGZyb250IGxpbmVzLCB0aGVyZSBhcmUgaHVuZHJlZHMgb2YgYWN0aW9ucywgbGFyZ2UgYW5kIHNtYWxsLCBqdXN0IHRvIGdldCB0aHJvdWdoIGVhY2ggZGF5LiBPbiBXZWRuZXNkYXksIEZyYW5jZSBvZmZlcmVkIGl0cyBhcHByZWNpYXRpb24gZm9yIHRoYXQga2luZCBvZiBkYWlseSBoZXJvaXNtIHdoZW4gaXQgYmVzdG93ZWQgb24gRGlua2lucyBpdHMgTGVnaW9uIG9mIEhvbm9yIG1lZGFsLCB0aGUgaGlnaGVzdCBhbmQgbW9zdCBwcmVzdGlnaW91cyBkZWNvcmF0aW9uIHRoZSBjb3VudHJ5IG9mZmVycy4gRm9yIG1vcmUgb24gdGhpcyBhbmQgb3RoZXIgc3RvcmllcywgdmlzaXQgT2hpbyBkb3QgY29tIG9yIHBpY2sgdXAgdGhlIGxhdGVzdCBjb3B5IG9mIHRoZSBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCB0b2RheS48L3A+Cg==