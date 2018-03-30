Echo 1: March 31, 2018

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaW1lIHJ1bm5pbmcgb3V0IGZvciBGaXJzdCBFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIHRvIHJlcGF5IGRlYnQuIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIE9oaW8gZG90IGNvbSB3aXJlcy4gV2l0aCB0aGUgaG91cnMgd2luZGluZyBkb3duIGZvciBGaXJzdCBFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIHRvIHJlcGF5IGl0cyA5OC1wb2ludC05IG1pbGxpb24gZG9sbGFyIHNlbmlvciB1bnNlY3VyZWQgYm9uZCB0aGF0IG1hdHVyZXMgb24gTW9uZGF5LCBhbGwgc2lnbnMgcG9pbnQgdG93YXJkIHRoZSBwb3dlciBnZW5lcmF0aW5nIHN1YnNpZGlhcnkgb2YgQWtyb24tYmFzZWQgRmlyc3QgRW5lcmd5IENvcnBvcmF0aW9uIGZpbGluZyBzb29uIGZvciBiYW5rcnVwdGN5IHByb3RlY3Rpb24uIEZpcnN0IEVuZXJneSBoYXMgd2FybmVkIGFib3V0IHRoZSBwb3NzaWJpbGl0eSBzaW5jZSBOb3ZlbWJlciAyMDE2LCB3aXRoIEMuRS5PLiBhbmQgUHJlc2lkZW50IENoYXJsZXMgSm9uZXMgdGVsbGluZyBhbmFseXN0cyBkdXJpbmcgYSBjb25mZXJlbmNlIGNhbGwgdGhhdCAmIzgyMjA7Y29tcGV0aXRpdmUgZ2VuZXJhdGlvbiBpcyB3ZWlnaGluZyBkb3duIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBjb21wYW55JiM4MjIxOyBhbmQgbm90aW5nIHRoYXQgdGhlIG9kZHMgd2VyZSBhbHJlYWR5IHN0YWNraW5nIHVwIGFnYWluc3QgRkVTIGJlaW5nIGFibGUgdG8gc2VydmljZSBpdHMgZGVidCBvbiB0aW1lLjwvcD4KPHA+RWFybGllciB0aGlzIHdlZWssIHRoZSBjb21wYW55IGNvbmZpcm1lZCBpdCB3aWxsIG1vdmUgYWhlYWQgd2l0aCBwbGFucyB0byByZXRpcmUgZm91ciBudWNsZWFyIHBvd2VyIHBsYW50cyBmb3Igd2hpY2ggaXQgaGFzIGJlZW4gdW5hYmxlIHRvIGF0dHJhY3QgYSBidXllci4gRm9yIG1vcmUgb24gdGhpcyBhbmQgb3RoZXIgc3RvcmllcywgdmlzaXQgT2hpbyBkb3QgY29tIG9yIHBpY2sgdXAgdGhlIGxhdGVzdCBjb3B5IG9mIHRoZSBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCB0b2RheS48L3A+Cg==