Echo 2 — Dec. 27, 2017

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Kb3NoIFJvc2VuLCB3aG8gcmVwb3J0ZWRseSB3b3VsZCBwcmVmZXIgdG8gcGxheSBmb3IgR2lhbnRzIG92ZXIgQnJvd25zLCBzYXlzLCAmIzgyMTY7SSYjODIxNztkIHJhdGhlciBiZSBhIGxvd2VyIHBpY2sgYXQgdGhlIHJpZ2h0IHRlYW0gdGhhbiBhIGhpZ2hlciBhdCB0aGUgd3JvbmcgdGVhbS4mIzgyMTc7IFJlcG9ydGVkIGJ5IE5hdGUgVWxyaWNoLiBBIHF1b3RlIGZyb20gSm9zaCBSb3NlbiB3ZW50IHZpcmFsIFR1ZXNkYXkgcGFydGx5IGJlY2F1c2UgaXQgc2VlbXMgdG8gc3VwcG9ydCBhIHJlcG9ydCB0aGF0IHRoZSBVQ0xBIGp1bmlvciBxdWFydGVyYmFjayB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGF2b2lkIHRoZSBCcm93bnMuIFR3byBkYXlzIGFmdGVyIEVTUE4mIzgyMTc7cyBBZGFtIFNjaGVmdGVyIHJlcG9ydGVkIFJvc2VuIHdvdWxkIHByZWZlciB0byBwbGF5IGZvciB0aGUgTmV3IFlvcmsgR2lhbnRzIG92ZXIgdGhlIEJyb3ducyBhbmQgd291bGQgYmUgaGVzaXRhbnQgdG8gZW50ZXIgdGhlIDIwMTggTkZMIERyYWZ0IGlmIGhlIGtuZXcgdGhlIEJyb3ducyB3b3VsZCBwaWNrIGhpbSBmaXJzdCBvdmVyYWxsLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vRVNQTi5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5FU1BOLmNvbTwvYT4mIzgyMTc7cyBKb3NoIFdlaW5mdXNzIHVuZWFydGhlZCBhbiBpbnRlcmVzdGluZyBxdW90ZSBmcm9tIFJvc2VuIGFuZCBwb3N0ZWQgaXQgb24gVHdpdHRlci4gPC9wPgo=