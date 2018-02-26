Echo 2: Feb. 27, 2018

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SZXBvcnQgc2F5cyBLZW50IFN0YXRlIGhhcyBiaWcgaW1wYWN0IG9uIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIGVjb25vbXkuIFJlcG9ydGVkIGJ5IEthdGllIEJ5YXJkLiBBIG5ldyByZXBvcnQgc2hvd3MgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGhhcyBhbiBhbm51YWwgZWNvbm9taWMgaW1wYWN0IG9mIG1vcmUgdGhhbiAkMyBiaWxsaW9uLiBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgUHJlc2lkZW50IEJldmVybHkgV2FycmVuIHJlbGVhc2VkIHRoZSBzdHVkeSAmIzgyMTI7IGJ5IEVZLCBmb3JtZXJseSBFcm5zdCAmYW1wOyBZb3VuZyAmIzgyMTI7IGFmdGVyIGEgcHJpdmF0ZSBicmVha2Zhc3Qgd2l0aCBjaXR5IGFuZCB1bml2ZXJzaXR5IGxlYWRlcnMgTW9uZGF5IG1vcm5pbmcuICBUaGUgcmVwb3J0IHNheXMgdGhlIHVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7ZGlyZWN0IGZpbmFuY2lhbCBpbXBhY3QmIzgyMjE7IG9uIGFuIDE4LWNvdW50eSBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBhcmVhIGlzIG1vcmUgdGhhbiAkMSBiaWxsaW9uIGFubnVhbGx5LiBDb3VwbGVkIHdpdGggYWx1bW5pIGVhcm5pbmdzIGluIHRoZSByZWdpb24sIEtlbnQgU3RhdGUgY29udHJpYnV0ZXMgbmVhcmx5ICQzLjQgYmlsbGlvbiB0byB0aGUgcmVnaW9uJiM4MjE3O3MgZWNvbm9teSBlYWNoIHllYXIuPC9wPgo=