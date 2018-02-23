Echo 2: Jan. 24, 2018

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaHJlYXRzIGFuZCBydW1vcnMgb2YgdmlvbGVuY2UgZW5kIGEgdHJvdWJsaW5nIHNjaG9vbCB3ZWVrIGZvciBBa3Jvbi1hcmVhIGRpc3RyaWN0cy4gUmVwb3J0ZWQgYnkgQ3JhaWcgV2ViYi4gVGhlIGZpcnN0IHdlZWsgb2Ygc2Nob29sIGFmdGVyIGEgc2hvb3RpbmcgcmFtcGFnZSBpbiBhIEZsb3JpZGEgaGlnaCBzY2hvb2wgaGFzIGVuZGVkIHdpdGggYW54aW91cyBwYXJlbnRzIGFuZCBzdHVkZW50cyBhbGwgYWNyb3NzIHRoZSBBa3JvbiByZWdpb24gYW5kIHdlYXJ5IGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2lhbHMgcmVzcG9uZGluZyB0byBkb3plbnMgb2YgdGhyZWF0cy4gRnJvbSBMb2RpIHRvIE5vcnRoIENhbnRvbiBhbmQgaW4gc2Nob29sIGRpc3RyaWN0cyBpbiBiZXR3ZWVuLCBhbiB1bnVzdWFsbHkgbGFyZ2UgbnVtYmVyIG9mIHRocmVhdHMgYW5kIHJ1bW9ycyB0byBlbmQgdGhlIHdlZWsga2VwdCBldmVyeW9uZSBvbiBlZGdlIGFuZCBzb21lIHN0dWRlbnRzIHN0YXlpbmcgaG9tZSBvdXQgb2YgZmVhci4gPC9wPgo=