Echo 3: Jan. 26, 2017

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NZXRybyBSVEEgcmVsZWFzZXMgZG9jdW1lbnRzIHJldmlld2VkIGR1cmluZyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3Rvci4gUmVwb3J0ZWQgYnkgUGF1bGEgU2NobGVpcy4gTW9yZSB0aGFuIDM3MCBwYWdlcyBvZiBkb2N1bWVudHMgd2VyZSByZWxlYXNlZCBieSBNZXRybyBSVEEgb24gVGh1cnNkYXksIHJldmVhbGluZyB0aGUgaW5mb3JtYXRpb24gdXNlZCBieSBhIGxhdyBmaXJtIGhpcmVkIHRvIGludmVzdGlnYXRlIGNoYXJnZXMgb2YgaGFyYXNzbWVudCBhbmQgbWlzY29uZHVjdCBhZ2FpbnN0IEV4ZWN1dGl2ZSBEaXJlY3RvciBSaWNoYXJkIEVuLXRlZS4gTWV0cm8gUlRBIHJlZnVzZWQgdG8gcmVsZWFzZSB0aGUgbGF3IGZpcm0mIzgyMTc7cyBmaW5hbCByZXBvcnQsIGJ1dCBkaWQgcHJvdmlkZSB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgd2l0aCBkb2N1bWVudHMgdXNlZCBpbiB0aGUgbWFraW5nIG9mIHRoZSByZXBvcnQuIEVkaXRvciBCcnVjZSBXaW5nZXMgc2FpZCwgVGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIE9oaW8gZG90IGNvbSBhc2tlZCBmb3IgdGhlc2UgcmVjb3JkcyBzbyB0aG9zZSBpbiBvdXIgY29tbXVuaXR5IGNhbiB1bmRlcnN0YW5kIGhvdyB0aGlzIHB1YmxpYyBib2FyZCBpcyBtYWtpbmcgaXRzIGRlY2lzaW9ucy4gV2UgaG9wZSB0byBicmluZyB0cmFuc3BhcmVuY3kgdG8gdGhpcyBwcm9jZXNzIHRoYXQgaGFzIGJlZW4gcmF0aGVyIGRyYXduIG91dC48L3A+Cg==