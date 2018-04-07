Home / Editorial / Commentary / Catherine Rampell: Where extreme vetting would have helped
Published: April 7, 2018 - 6:52 PM
By Catherine Rampell
Washington Post Writers Group
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