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Catherine Rampell Whirlpool learns tariffs can be trouble
Published: June 17, 2018 - 7:58 PM
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By Catherine Rampell

Washington Post Writers Group

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