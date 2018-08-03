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Dana Milbank: Tad Devine, Bernie Sanders’ chief strategist and a cynical man
Published: August 3, 2018 - 7:18 PM

By Dana Milbank

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