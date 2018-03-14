Home / Editorial / Commentary / Dana Milbank: Trump now starring in ‘The Purge’
Published: March 14, 2018 - 6:32 PM
By Dana Milbank
Washington Post
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBJdCYjODIxNztzIG9mZmljaWFsOiBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyAyMDIwIHJlLWVsZWN0aW9uIHNsb2dhbiB3aWxsIGJlIGxpZnRlZCBmcm9tIGEgZHlzdG9waWFuIHRocmlsbGVyIGluIHdoaWNoIGEgd2hpdGUtbmF0aW9uYWxpc3QgVS5TLiBnb3Zlcm5tZW50IHN1c3BlbmRzIHRoZSBydWxlIG9mIGxhdy4gVmFyaWV0eSBkZXNjcmliZWQgdGhlIGZpbG0sIFRoZSBQdXJnZTogRWxlY3Rpb24gWWVhciwgYXMgJiM4MjIwO2Egc3F1YWxpZCBCLW1vdmllIHBvbGl0aWNhbCBob3Jyb3IgZmlsbSB0aGF0IHBsYXlzIHRvIG91ciBtb3N0IHJlcHRpbGUtYnJhaW5lZCBiYXNpYyBpbnN0aW5jdHMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Q291bGQgdGhlcmUgYmUgYW55IGJldHRlciBkZXNjcmlwdGlvbiBvZiB0aGUgVHJ1bXAgcHJlc2lkZW5jeT88L3A+CjxwPlRydW1wLCBhdCBoaXMgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQgcmFsbHksIGFubm91bmNlZCBoaXMgcmUtZWxlY3Rpb24gc2xvZ2FuOiAmIzgyMjA7S2VlcCBBbWVyaWNhIEdyZWF0ISYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRydW1wIGZsb2F0ZWQgdGhlIHNsb2dhbiAxNCBtb250aHMgZWFybGllciBpbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCBteSBjb2xsZWFndWUgS2FyZW4gVHVtdWx0eSwgYW5kIG5ld3MgcmVwb3J0cyBhdCB0aGUgdGltZSBwb2ludGVkIG91dCB0aGF0IHRoZSBwaHJhc2UgaGFkIGFscmVhZHkgYmVlbiB1c2VkIGFzIGEgdGFnbGluZSBwcm9tb3RpbmcgVGhlIFB1cmdlOiBFbGVjdGlvbiBZZWFyLiBUcnVtcCB3ZW50IGFoZWFkIHdpdGggaXQgYW55d2F5LCBhbmQgd2h5IG5vdD88L3A+CjxwPlB1cmdpbmcgaXMgZXhhY3RseSB3aGF0IFRydW1wIGlzIGRvaW5nLjwvcD4KPHA+T24gVHVlc2RheSwgaXQgd2FzIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBSZXggVGlsbGVyc29uJiM4MjE3O3MgdHVybiB0byBiZSBwdXJnZWQgJiM4MjEyOyBhbm5vdW5jZWQgdmlhIHR3ZWV0LiBUcnVtcCBkaWRuJiM4MjE3O3QgYm90aGVyIHRvIHNwZWFrIGRpcmVjdGx5IHdpdGggVGlsbGVyc29uIGJlZm9yZSBoZSBmaXJlZCB0aGUgZm9ybWVyIEV4eG9uTW9iaWwgY2hpZWYsIHdobyBoYWQgY3V0IHNob3J0IGEgdHJpcCB0byBBZnJpY2EsIHdoZXJlIGhlIHdhcyBjbGVhbmluZyB1cCBmb3IgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7cyoqKmhvbGUmIzgyMjE7IGNvbW1lbnRzLjwvcD4KPHA+VGhpcyB3YXMgbXVjaCB0aGUgd2F5IFRydW1wIHB1cmdlZCBGQkkgRGlyZWN0b3IgSmFtZXMgQi4gQ29tZXksIHdobyBsZWFybmVkIG9mIGhpcyBmaXJpbmcgZnJvbSBjYWJsZSBuZXdzIHdoaWxlIGdpdmluZyBhIHNwZWVjaCBpbiBMb3MgQW5nZWxlcy4gQW5kIGl0JiM4MjE3O3Mgc2ltaWxhciB0byBob3cgQ29tZXkmIzgyMTc7cyBkZXB1dHksIEFuZHJldyBNY0NhYmUsIHdhcyBwdXJnZWQsIGFuZCBob3cgQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBKZWZmIFNlc3Npb25zIGFuZCBkZXB1dHkgUm9kIEouIFJvc2Vuc3RlaW4gbGlrZWx5IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBwdXJnZWQgaWYgVHJ1bXAgaGFkIGhpcyBkcnV0aGVycywgYW5kIGhvdyBuYXRpb25hbCBzZWN1cml0eSBhZHZpc2VyIEguUi4gTWNNYXN0ZXIgd2lsbCBwcm9iYWJseSBiZSBwdXJnZWQgc29vbi48L3A+CjxwPk1hbnkgb3RoZXJzIHdob3NlIHF1YWxpZmljYXRpb25zIGZvciBzZXJ2aWNlIGRvIG5vdCBpbmNsdWRlIHN5Y29waGFuY3kgJiM4MjEyOyBmcm9tIHRoZSByZWdpb25hbCBpbW1pZ3JhdGlvbiBzcG9rZXNtYW4gd2hvIHF1aXQgcmF0aGVyIHRoYW4gZGVmZW5kIGZhbHNlaG9vZHMgdXAgdG8gdG9wIGVjb25vbWljcyBhaWRlIEdhcnkgQ29obiAmIzgyMTI7IGhhdmUgc2VsZi1wdXJnZWQgcmF0aGVyIHRoYW4gc3VmZmVyIG1vcmUgZGViYXNlbWVudC4gRGVmZW5zZSBTZWNyZXRhcnkgSmltIE1hdHRpcyBtYXkgc29vbiBiZSB0aGUgbGFzdCBvbmUgc3RhbmRpbmcgYmV0d2VlbiBUcnVtcCBhbmQgaGlzIG51Y2xlYXIgYnV0dG9uLjwvcD4KPHA+QSBjb21tb24gdGhyZWFkIGFtb25nIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHVyZ2UgdmljdGltczogZGlzY29tZm9ydCB3aXRoIGhpcyBhYmlkaW5nIGFmZmVjdGlvbiBmb3IgVmxhZGltaXIgUHV0aW4uIEl0JiM4MjE3O3MgcHJvYmFibHkgbm8gbWVyZSBjb2luY2lkZW5jZSB0aGF0IFRpbGxlcnNvbiYjODIxNztzIGxhc3Qgc2lnbmlmaWNhbnQgYWN0aW9uIGJlZm9yZSBoaXMgZmlyaW5nIHdhcyB0byBpc3N1ZSBhIHN0YXRlbWVudCBjYWxsaW5nIFJ1c3NpYSAmIzgyMjA7YW4gaXJyZXNwb25zaWJsZSBmb3JjZSBvZiBpbnN0YWJpbGl0eSBpbiB0aGUgd29ybGQsIGFjdGluZyB3aXRoIG9wZW4gZGlzcmVnYXJkIGZvciB0aGUgc292ZXJlaWdudHkgb2Ygb3RoZXIgc3RhdGVzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRpbGxlcnNvbiBjb25jdXJyZWQgd2l0aCBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgYXNzZXNzbWVudCBvZiBhIG5lcnZlLWFnZW50IGF0dGFjaywgdGVsbGluZyByZXBvcnRlcnMgdGhlIGF0dGFjayBvbiBCcml0aXNoIHNvaWwgJiM4MjIwO2NsZWFybHkgY2FtZSBmcm9tIFJ1c3NpYS4mIzgyMjE7IFRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBoYWQgYXZvaWRlZCBibGFtaW5nIFJ1c3NpYSwgYXNzZXJ0aW5nIEJyaXRhaW4gd2FzIHN0aWxsICYjODIyMDt3b3JraW5nIHRocm91Z2ggJiM4MjMwOyBzb21lIG9mIHRoZSBkZXRhaWxzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBUcnVtcCBXaGl0ZSBIb3VzZSBzaW1pbGFybHkgc2hpZWQgZnJvbSBjcml0aWNpemluZyBQdXRpbiBmb3Igc2F5aW5nLCBpbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgYnJvYWRjYXN0IG92ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQsIHRoYXQgdGhlIGVsZWN0aW9uIGludGVyZmVyZW5jZSBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIGRvbmUgYnkgJiM4MjIwO0pld3MmIzgyMjE7IHdobyBoYXZlIFJ1c3NpYW4gY2l0aXplbnNoaXAgYnV0ICYjODIyMDthcmUgbm90IGV2ZW4gUnVzc2lhbnMuJiM4MjIxOyBMaWtld2lzZSwgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGhhcyByZXNpc3RlZCBpbXBvc2luZyBzYW5jdGlvbnMgb24gUnVzc2lhIG9yIHNwZW5kaW5nIG1vbmV5IGRlc2lnbmF0ZWQgZm9yIGNvdW50ZXJpbmcgUnVzc2lhJiM4MjE3O3MgZWxlY3Rpb24gaW50ZXJmZXJlbmNlLjwvcD4KPHA+RWFjaCBiYWZmbGluZyBjYXBpdHVsYXRpb24gdG8gUHV0aW4gcmV2aXZlcyB0aGUgbG9uZy1zdGFuZGluZyBxdWVzdGlvbjogRG9lcyBSdXNzaWEgaGF2ZSBzb21lIGxldmVyYWdlIG92ZXIgVHJ1bXA/IElmIHRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZXhwbGFuYXRpb24sIFRydW1wIG1pZ2h0IG5lZWQgdG8gY3JpYiBtb3JlIG1hdGVyaWFsIGZyb20gVGhlIFB1cmdlLjwvcD4KPHA+SW4gdGhlIGZpbG0gc2VyaWVzLCB0aGUgZ292ZXJubWVudCBwcm92aWRlcyBhIDEyLWhvdXIgcGVyaW9kIG9uY2UgYSB5ZWFyIGluIHdoaWNoIGFueSBjcmltZSwgaW5jbHVkaW5nIG11cmRlciwgaXMgbGVnYWwuIFRoZSBkaWZmaWN1bHR5IGZvciBUcnVtcCBpcyB0aGF0IDEyIGhvdXJzIGNvdWxkIGJlIHRvbyBsaW1pdGluZy4gQSBwdXJnZSB3ZWVrIHdvdWxkIGJlIG1vcmUgcHJhY3RpY2FsLiBPbiBNb25kYXksIGZvcmVpZ25lcnMgd291bGQgYmUgZnJlZSB0byBtYW5pcHVsYXRlIFUuUy4gZWxlY3Rpb25zLiBPbiBUdWVzZGF5LCBpdCB3b3VsZCBiZSBsZWdhbCB0byBvYnN0cnVjdCBqdXN0aWNlLiBPbiBXZWRuZXNkYXksIGV0aGljcyBsYXdzIHdvdWxkIGJlIHN1c3BlbmRlZCwgYWxsb3dpbmcgZ292ZXJubWVudCBvZmZpY2lhbHMgdG8gYm9vc3QgdGhlaXIgcHJpdmF0ZSBidXNpbmVzc2VzLiBPbiBUaHVyc2RheSwgc2V4dWFsIGhhcmFzc21lbnQgYW5kIGFzc2F1bHQgbGF3cyB3b3VsZCBiZSB2b2lkLiBPbiBGcmlkYXksIGl0IHdvdWxkIGJlIGxlZ2FsIGZvciBmb3JlaWduZXJzIHRvIHVzZSBuZXJ2ZSBhZ2VudHMgb24gVS5TLiBzb2lsLjwvcD4KPHA+VGhlIGRvd25zaWRlIGlzIHRoYXQgYnkgU2F0dXJkYXksIFN0b3JteSBEYW5pZWxzIG1pZ2h0IGRlY2lkZSBjb25maWRlbnRpYWxpdHkgYWdyZWVtZW50cyBhcmUgbGVnYWxseSBub25iaW5kaW5nLjwvcD4KPHA+SXQmIzgyMTc7cyBhbHJlYWR5IGxlZ2FsIGZvciBUcnVtcCB0byBwdXJnZSBmcm9tIGhpcyBnb3Zlcm5tZW50IGFueWJvZHkgd2hvIGhhcyB0aGUgdGVtZXJpdHkgdG8gZGlzcGxheSBpbmRlcGVuZGVudCB0aG91Z2h0LiBBbmQgVGlsbGVyc29uIGRpZCB0aGF0LCBkaWZmZXJpbmcgd2l0aCBUcnVtcCBvdmVyIHRoZSBQYXJpcyBjbGltYXRlIGFjY29yZCwgbmVvLU5hemlzIGluIENoYXJsb3R0ZXN2aWxsZSBhbmQgZGVhbGluZyB3aXRoIFFhdGFyLCBWZW5lenVlbGEsIEFmZ2hhbmlzdGFuIGFuZCBJcmFuLiBUaWxsZXJzb24sIHdobyBuZXZlciBleGFjdGx5IGRlbmllZCB0aGF0IGhlIGhhZCBjYWxsZWQgVHJ1bXAgYSAmIzgyMjA7bW9yb24sJiM4MjIxOyBkcmV3IGEgcHVibGljIHJlYnVrZSBmcm9tIFRydW1wIGZvciAmIzgyMjA7dHJ5aW5nIHRvIG5lZ290aWF0ZSB3aXRoIExpdHRsZSBSb2NrZXQgTWFuJiM4MjIxOyBLaW0gSm9uZyBVbi48L3A+CjxwPlRoZWlyIG1vc3QgY29uc2VxdWVudGlhbCBkaXNhZ3JlZW1lbnQgd2FzIHN1cmVseSBhYm91dCBSdXNzaWEuIFRpbGxlcnNvbiB3YXMgcmVwb3J0ZWRseSBzdHVubmVkIHRoYXQgVHJ1bXAgdG9vayBQdXRpbiYjODIxNztzIGRlbmlhbHMgb2YgZWxlY3Rpb24gbWVkZGxpbmcgYXQgZmFjZSB2YWx1ZSAoJiM4MjIwO3doZW4gaGUgdGVsbHMgbWUgdGhhdCwgaGUgbWVhbnMgaXQmIzgyMjE7KS48L3A+CjxwPlRpbGxlcnNvbiYjODIxNztzIGRlc2lnbmF0ZWQgc3VjY2Vzc29yLCBNaWtlIFBvbXBlbywgd29uJiM4MjE3O3QgZ2l2ZSBUcnVtcCBzdWNoIGdyaWVmLiBUaGUgQ0lBIGRpcmVjdG9yIGF1ZGl0aW9uZWQgZm9yIHRoZSBuZXcgam9iIG9uIEZveCBOZXdzIFN1bmRheSwgc2F5aW5nICYjODIyMDt0aGUgUnVzc2lhbnMgYXR0ZW1wdGVkIHRvIGludGVyZmVyZSYjODIyMTsgaW4gdGhlIGVsZWN0aW9uLCBidXQgdGhpcyB3YXMgcGFydCBvZiBhICYjODIyMDtsb25nIGhpc3RvcnkmIzgyMjE7IG9mIHN1Y2ggdGhpbmdzIGFsc28gZG9uZSBieSAmIzgyMjA7b3RoZXIgYWN0b3JzLiYjODIyMTsgUG9tcGVvIGFzc3VyZWQgdmlld2VycyB0aGF0ICYjODIyMDt0aGVyZSYjODIxNztzIG5vdCBiZWVuIGEgc2luZ2xlIGluZGljYXRpb24mIzgyMjE7IFJ1c3NpYSBzdWNjZWVkZWQuPC9wPgo8cD5JZ25vcmUgdGhhdCBndXkgd2hvIGp1c3QgY2FsbGVkIFJ1c3NpYSAmIzgyMjA7YW4gaXJyZXNwb25zaWJsZSBmb3JjZSBvZiBpbnN0YWJpbGl0eSBpbiB0aGUgd29ybGQuJiM4MjIxOyBIZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHdvcmsgaGVyZSBhbnltb3JlLiBSdXNzaWEgaXMgaGFybWxlc3MuIFB1dGluIGlzIGJlbmlnbi48L3A+CjxwPlRoZSBQdXJnZSBpcyB3b3JraW5nLjwvcD4KPHA+TWlsYmFuayBpcyBhIFdhc2hpbmd0b24gUG9zdCBjb2x1bW5pc3QuIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlcjogQE1pbGJhbmsuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)