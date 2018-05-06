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Daniel Speckhard: How American policy helped launch the ‘caravan’
Published: May 6, 2018 - 5:06 PM
By Daniel Speckhard
Baltimore Sun
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