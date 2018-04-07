Home / Editorial / Commentary / David Ignatius: Portraits of Americans honored to serve in Syria
Published: April 7, 2018 - 6:52 PM
By David Ignatius
Washington Post
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